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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بالأسود الأنيق.. نسرين أمين تتألق في أحدث إطلالة لها عبر إنستجرام|شاهد

نسرين امين
نسرين امين

شاركت الفنانة نسرين أمين صورة جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.


وتألقت نسرين أمين بإطلالة مميزة خطفت أنظار متابعيها وجمهورها مرتدية فستانا مكشوفا باللون الأسود وعلقت قائلة "رمضان كريم".


وعُرض مؤخرا  للفنانة نسرين أمين فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" حيث تظهر كضيفة شرف، بطولة كريم عبد العزيز، دينا الشربينى، ماجد الكدواني، بيومي فؤاد، محمد ثروت، أحمد حلاوة، من تأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندي.

أحدث أعمال نسرين أمين مسلسل «لما كنا صغيرين»، ‎الذي عرض في رمضان 2020، إخراج محمد علي وتأليف أيمن سلامة.

مسلسل "لما كنا صغيرين" ‏بطولة ‏خالد ‏النبوي ‏ومحمود ‏حميدة ‏وكريم ‏قاسم، ‏ريهام ‏حجاج ‏ونسرين ‏أمين ونبيل عيسى ومحمود حجازي وهاني عادل‎.‎

 

أحدث ظهور نسرين أمين فستان مكشوف اللون الاسود اطلالة مميزة

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