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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بريطاني يعتدي على حرمات جيرانه ويقتل شخصين بوحشية

بريطاني يعتدي على
بريطاني يعتدي على حرمات جيرانه ويقتل شخصين بوحشية والسبب صاد

حالة كبيرة من الرعب عاشها جيران رجل خمسيني لمدة 12 عاماً كاملين حيث اعتدي طوال هذه السنوات على حرمات جيرانه فقام باغتصاب إحداهن وتصوير غرف نوم فتيات أخريات. 

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وحسب تقرير نشرته صحيفة «ذا صن» البريطانية، اليوم الأربعاء، فإن أرسلان، 52 عاماً، أرهب السكان المحليين في قرية والتون كارديف حيث انتهي به الأمر إلى قتل شخصين وجرح سيدة ثالثة. 

وكان الرجل قد هدد جيرانه بأنه سيرتكب جرائمه المروعة قبل يوم واحداً منها بسبب خلاف حول موقف السيارات مع جيرانه في منطقة توكسبري جلوك.  

 أرسلان

وقتل الرجل الخمسيني ماثيو بورمان، 43 عاماً، وجاراً آخراً يدعي بيتر مارسدن،  خلال الهجوم الدموي في أكتوبر من العام الماضي، كما طعن زوجة ماثيو سارة في حديقة منزلهم الخلفية.

واستمعت المحكمة إلى أن السكان المحليين سئموا من محاولات طرد أرسلان من المنطقة لمدة 12 عاماً بسبب سلوكه المعادي للمجتمع، لكنه استمر في التصعيد بتهديدات متكررة بقتل جيرانه، كما توعدهم قبل 6 أشهر، قائلاً: «سأقوم بمجزرة». 

ماثيو وزوجته سارة

ويدان أرسلان بجريمة القتل العمد لشخصين لكنه زعم أن «دبدوبه» هو من حرضه على القتل، ثم ادعى أنه تناول جرعة زائدة نُقل على إثرها إلى المستشفى لكن الأطباء اكتشفوا أنه لا يتعاطى أي نوع من الأدوية المخدرة، ومن بعدهما ادعي فقدان الذاكرة. 

أرسلان
لحظة القبض على   أرسلان
الرعب رجل خمسيني وتصوير غرفة حرمات جيرانه ذا صن موقف السيارات قرية والتون كارديف

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