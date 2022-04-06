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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بصورة مع طفلتها.. اللبنانية قمر تهنئ جمهورها بشهر رمضان

قمر وابنتها
قمر وابنتها

شاركت اللبنانية قمر، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت اللبنانية قمر في الصورة وهي تحمل طفلتها لونا، وهو ما أبرز رقة وجمال ملامحها، مما أثار إعجاب متابعيها وعلقت "رمضان كريم".

خرجت الفنانة اللبنانية قمر عن صمتها للمرة الاولى وأعلنت عن هوية أبو ابنتها لونا ؛ وذلك بعد اتهامها بالانجاب بدون زواج .

ونشرت قمر عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير «انستجرام»، صورة من جواز السفر الأمريكي الخاص بابنتها  وعلقت: «هنيئا للمظلوم اللي عند ربه بريء، لكل الناس اللي عم يحكو ويكبو حكي شمال ويمين ويقول عني حكي طالع نازل ومش منيح وإنو بنتي خلقت ومش معروف مين والدها».

واختتمت : «هايدا جواز سفر ابنتي الأمريكي، وهذا اسم والدها أتمنى أن ينشغل كل شخص بنفسه.. لونا مهدي الغندور.. الله يبعتلك أيام حلوة».

يُذكر أن آخر أعمال الفنانة اللبنانية قمر أغنية "Kiss My Lips"، على طريقة الفيديو كليب عبر موقع "يوتيوب"، وواجهت انتقادا شديدا بسبب جُرأة ملابسها.

 وشاركت قمر مؤخرا فى فيلم "حملة فرعون" وجسدت من خلاله دور فتاة عربية يقوم الأجانب بخطفها والسفر إلى العراق.

 "حملة فرعون" مأخوذ عن قصة فيلم «العظماء السبعة» التي قدمتها هوليوود فى ستينيات القرن الماضي، وقدمها الفنان عادل إمام تحت اسم "شمس الزناتي" فيما بعد ولكنها تقدم هذه المرة بروح عصرية

فيلم "حملة فرعون" من تأليف كريم حسن بشير، بطولة عمرو سعد، محمد لطفي، رامز أمير، روبي، محمود عبدالمغني مايك تايسون، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.

 وشاركت "قمر" في، فيلم "حصل خير" مع الفنانة آيتن عامر، وبدرية طلبة، وأمينة، وسعد الصغير، وكريم محمود عبد العزيز، ومحمد رمضان، إيمان السيد، محمود الليثى، وغيرهم.

وجسدت قمر دور راقصة شعبية تسكن عمارة تضم مجموعة من الأسر، وفور وصول الساكنة الجديدة، يتهافت عليها الأزواج ومنهم موظف مصلحة الضرائب فوزي "كريم محمود عبدالعزيز"، ومدرس اللغة العربية "محمد رمضان"، والمطرب "سعد الصغير"، وينقلب حال هذه الأسر، فتحاول الزوجات الحفاظ على أزواجهن منها في قالب من الأحداث الكوميدية.

 

مع طفلتها ابنتها لونا اللبنانية قمر صورة جديدة لها الفنانة اللبنانية قمر اتهامها بالانجاب بدون زواج

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