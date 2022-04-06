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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

تذكرني بنفسي.. ابنة جويل مردينيان تسرق القلوب بجمالها

جويل وابنتها
جويل وابنتها

شاركت خبيرة التجميل ومقدمة البرامج اللبنانية جويل مردينيان متابعيها على تطبيق انستجرام بصور جديدة لابنتها يلا، وتغزلت بجمالها الطبيعي من دون مكياج.

ولفتت الشابة الصغيرة الأنظار بجمالها الجذاب، وملامحها الملفتة رغم صغر سنها، ونالت صورها إعجاب الآلاف من متابعي والدتها الذين أشادوا ببراءتها وجمالها، وعلقت "انها تذكرني بنفسي وانا في سنها". 


جويل ماردينيان من مواليد 27 نوفمبر 1977، هي مذيعة لبنانية تقدم برنامج "جويل" على قناة أم بي سي. كانت سفيرة لماركة Max factor بالشرق الأوسط والخليج ثم قامت بإنتاج ماركة ماكياج خاصة بها وتحت اسمها الشخصي Joelle.


تزوجت مرتين : الأولى من والد ابنها بايلي، وتزوجت مرة ثانية في 2010 من رجل الأعمال اللبناني كمال قدورة والد ابنتها ايلا صوفيا. وأخيرًا تبنت طفلًا سمته نايثين.

 


 

جويل ماردينيان صور جديدة كمال قدورة ابنة جويل ماردينيان تخطف القلوب بجمالها

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