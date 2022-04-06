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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد طرد دبلوماسييها.. روسيا تتوعد الغرب برد قوي على كل عمل غير ودي

روسيا تتوعد الغرب
روسيا تتوعد الغرب برد قوي على كل عمل غير ودي

 

حذرت روسيا، اليوم الأربعاء من أنه سيكون هناك رد قوي على كل عمل غير ودي تجاه دبلوماسيها.

ووفقا لوكالة "تاس" الروسية،  قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية،  ماريا زاخاروفا، إن روسيا سترد على كل إجراء ضد موسكو، وذلك في تعليق لها على عمليات الطرد الجماعي للدبلوماسيين الروس من الدول الغربية.

وقال الدبلوماسية الروسية، في تصريح لمحطة إذاعة سبوتنيك، اليوم الأربعاء: "سنرد وفقا لذلك على كل عمل غير ودي من هذا النوع".

وأشارت زاخاروفا إلى أن كل عمل غير ودي  سيقابل بـ "الرد الأكثر فاعلية" من موسكو وفقًا للوضع.

وأضافت أن أسلوب الرد الواحدة بواحدة ليس ممكنا دائما حيث أن روسيا وعدد من الدول لديهم "إما منظمة مختلفة للخدمات الدبلوماسية أو تمثيل مختلف في الدول".

وكانت السويد قد أعلنت، امس الثلاثاء، أنها ستطرد ثلاثة دبلوماسيين روس لا يتصرفون وفقًا للقواعد الدولية.

وقبل السويد، قالت الدنمارك إنها طردت 15 دبلوماسيا روسيا بتهمة التجسس، بعد يوم من أمر ألمانيا وفرنسا بطرد عشرات الدبلوماسيين الروس إلى البلاد.

كما أعلنت جمهورية ليتوانيا السوفيتية السابقة عن طرد السفير الروسي في فيلنيوس بسبب ما أسمته "المذبحة المروعة" في بوتشا والفظائع في مدن أخرى.

وقبل أسبوع في شهر  مارس الماضي، طردت عدة دول في الاتحاد الأوروبي، من بينها بلجيكا وهولندا وأيرلندا، عشرات الدبلوماسيين الروس بعضهم بزعم التجسس فيما وصفه رئيس الوزراء الأيرلندي بأنه تحرك منسق، فيما يقول إن طرد الدبلوماسيين سلاح تتبعه أوروبا منذ بدء الأزمة قبل بوتشا، وفي كثير من المواقف عبر سنوات ماضية.

والشهر الماضي،  أعلنت ربلجيكا طرد 21 دبلوماسيا روسيا بتهمة التجسس وتشكيل تهديدات للأمن. وقالت إن هذه الخطوة تتعلق حصريًا بالأمن القومي، وستظل القنوات الدبلوماسية مفتوحة.

كما طلبت أيرلندا من أربعة مسئولين كبار في السفارة الروسية مغادرة البلاد، كما طردت جمهورية التشيك أحد الموظفين الدبلوماسيين في السفارة الروسية في براج.
 

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