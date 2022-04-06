بعد فقد حكومة بينيت للأغلبية في الكنيست.. أول تعليق من نتنياهو

قالت مصادر في حزب الليكود إن عضو الكنيست عيديت سيلمان التي استقالت من حزب "يمينا" الذي يترأسه نفتالي بينت حصلت على وعد بالانضمام إلى قائمة الليكود في الانتخابات المقبلة وسيتم تعيينها وزيرة للصحة، وفق موقع "والاه".



ورحب نتنياهو بالخطوة التي أقدمت عليها سيلمان بالاستقالة، وقال "لقد كنت سعيدا للغاية لسماع بيان سيلمان وأهنئها نيابة عن جماهير الشعب الإسرائيلي في هذه اللحظة".





وأضاف نتنياهو: "عيديت، هذا دليل على أن ما يوجهك هو الاهتمام بالهوية اليهودية في إسرائيل وبين شعبها، وأنا أرحب بك في الوطن".



وتابع" استقالتك دليل على أن الممثلين العامين الحقيقيين يتصرفون وفق ضمائرهم".