ريال مدريد في مهمة ثأرية أمام تشيلسي بـ دوري أبطال أوروبا

تقام اليوم الأربعاء، ثاني أيام منافسات دوري أبطال أوروبا، في الدور ربع النهائي، حيث يشتعل الصراع من خلال مواجهات مباشرة بين فرسان إسبانيا وإنجلترا.

وأوقعت القرعة ناديين من الدوري الإنجليزي وهم تشيلسي ومانشستر سيتي، في صدام مع ريال مدريد وأتلتيكو مدريد على الترتيب.

ومن المقرر أن يلعب ريال مدريد ضد تشيلسي يوم الأربعاء، حيث يطمح الريال للثأر من البلوز الذي أقصاه في الدور قبل النهائي العام الماضي، قبل أن يتوج لاحقا بلقب البطولة.

وتعد هذه المواجهة الثانية على التوالي مع عودة كارلو أنشيلوتي إلى ستامفورد بريدج، حيث عمل في زمن مضى، بين عامي 2009 و2011.

تشيلسي، الذي فاز في جميع المباريات الأربع التي خاضها في أوروبا هذا الموسم، نجح في تجاوز الدور ربع النهائي بجميع المرات الثلاث الأخيرة التي خاضه فيها.

ويسعى ريال مدريد، المتألم من الهزيمة القاسية التي مني بها في الكلاسيكو أمام برشلونة والفائز بصعوبة مساء أمس السبت أمام سيلتا فيجو، لمواصلة الأداء المتألق الذي قدمه أمام باريس سان جيرمان في ثمن النهائي، في مواجهة حسمت في البرنابيو في لقاء الإياب.

وهذه المرة أيضا ستقام المباراة الثانية في مدريد.