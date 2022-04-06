طقس سادس أيام رمضان.. أتربة وأجواء شديدة الحرارة والعظمى 43 درجة

تشهد حالة الطقس غدا، الخميس، طقس سادس أيام رمضان، أجواء شديدة الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب البلاد.

ويكون الطقس غدا، طقس سادس أيام رمضان؛ لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية، يكون مائل للبرودة على السواحل الغربية معتدل على جنوب سيناء وشمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد.

وبحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية، يشهد الطقس غدا، طقس سادس أيام رمضان، أتربة عالقة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ويشهد الطقس غدا، طقس سادس أيام رمضان، نشاط للرياح على مناطق من غرب البلاد وجنوب الصعيد؛ تكون مثيرة للرمال والأتربة غربا على فترات متقطعة.

وعن درجات الحرارة المتوقعة خلال الطقس غدا، طقس سادس أيام رمضان، تكون كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحرى 39 للعظمى والصغرى 20

السواحل الشمالية 37 للعظمى والصغرى 17

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 38 للعظمى والصغرى 25

شمال الصعيد 41 للعظمى والصغرى 22

جنوب الصعيد 43 للعظمى والصغرى 26