عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

يرلماني: الدولة نجحت في توفير السلع الغذائية وتأمين مخزون استراتيجي يكفي لشهور

النائب أحمد صبور
النائب أحمد صبور عضو مجلس الشيوخ

أكد المهندس أحمد صبور، أمين سر لجنة الإدارة المحلية والنقل والإسكان بمجلس الشيوخ، أن الدولة نجحت في توفير السلع الغذائية والمخزون يكفي لشهور من خلال إعداد خطة متكاملة لتوفير كافة السلع بالأسواق وبكميات كبيرة منذ اندلاع الحرب الأوكرانية الروسية وحتى الآن، بهدف تأمين مخزون استراتيجي وعدم شعور المواطن بنقص أي سلعة أو وجود زيادة في الأسعار.

وأضاف «صبور» فى بيان صحفى له، أن ملف الأمن الغذائي يحظى بأولوية قصوى للدولة، حيث تعمل الدولة على مسارات متوازية لتحقيق هذا الهدف والتي تتمثل في النهوض بالسياسات الزراعية وإطلاق المشروعات القومية العملاقة لتوفير السلع الغذائية وزيادة الإنتاج، إلى جانب تنويع مصادر الواردات، وتطوير سلاسل التوريد، فضلاً عن تفعيل المزيد من أدوات الرقابة وضبط الأسواق لمنع الاحتكار ورفع الأسعار، ما أسهم في توفير احتياطيات تخزين استراتيجية من السلع الأساسية والإبقاء عليها في الحدود الآمنة، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري ومرونته في مواجهة التداعيات المترتبة على الأزمات والمتغيرات السياسية والاقتصادية في العالم.

وأشار أمين القاهرة الجديدة بحزب مستقبل وطن، إلى أنه تم تنظيم معرض للسلع الغذائية لتوفيرها للمواطنين بأسعار مناسبة، وذلك في إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة فى تقديم كافة وسائل العون للمواطن، بنسبة تخفيض وصلت إلى 30 %، وسط إقبال كثيف من المواطنين.

وأشاد «صبور»، بالحملات اليومية التي تقوم بها كافة المؤسسات من رقابة على الأسواق بجميع المحافظات للقضاء على الجشع والاستغلال والاحتكار وتخزين بعض السلع من بعض التجار، بالإضافة إلى إقامة معارض «أهلا رمضان» بكل المحافظات بالإضافة إلى جهود جهاز الخدمات العامة بالقوات المسلحة ووزارة الداخلية، في توفير السلع الاستراتيجية بالمعارض الثابتة والمتنقلة.

السلع الغذائية الحرب الأوكرانية الروسية السياسات الزراعية الاسواق الإقتصاد المصرى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشهد يكشف فبركة مقلب رامز مع هنا الزاهد.. شاهد

فيفا يبلغ اتحاد الكرة بتحويل شكواه ضد السنغال إلى لجنة الانضباط

أجور خيالية وتحطيم الرقم القياسي.. كم تقاضى النجم العالمي فاندام في رامز موفي ستار؟

لجنة الانضباط بـ«الفيفا» تناقش قرار إعادة مباراة مصر والسنغال 21 أبريل المقبل

الأرصاد: درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية بـ 9 درجات

سعر الدولار في البنوك اليوم الأربعاء 6-4-2022

لماذا اضطرت «تعليم القاهرة» مخالفة مواعيد الامتحانات وكيف ردَّ الوزير؟ |القصة كاملة

ضربته على رأسه بـ حتة رخام.. إعترافات قاتل تاجر الخردة في الجيزة

ترشيحاتنا

يستعد لإنذار النادي.. تفاصيل أزمة زيزو مع الزمالك بسبب المستحقات المتأخرة

البلطي بـ 40 جنيه.. ارتفاع أسعار الأسماك في الأسواق اليوم

هدم وإخلاء 264عقارا بعشوائيات مصر القديمة ونقل 696 أسرة إلى كومباوند الخيالة

الرئيسي عبد الفتاح السيسي يوفد مندوبا للتعزية

هيئة البث الإسرائيلية: اعتقال سجان بتهمة تهريب هواتف لسجناء المال

أذان المغرب خامس أيام رمضان.. ودعاء الرسول عند الإفطار كلمات لا ترد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع: حققنا طفرة غير مسبوقة في تطوير أساليب التدريب القتالي

بدون مسحراتي وطقوس غريبة في أوغندا.. الماتوكي وضرب النساء قبل الافطار أهم العادات في الشهر الكريم

شرطي يضحي بنفسه لإنقاذ رضيع من حريق بالهند.. فيديو

كنت لاعب زملكاوي عايز الأهلي يكسب.. هل يدين كهربا نفسه بتصريحاته؟

فيديو

ماذا قالت شيرين رضا عن الزواج وعلاقتها بـ أحمد الفيشاوي.. فيديو جراف

حرمها المتشددون وأباحتها دار الإفتاء.. 8 أمور يباح للصائم فعلها “فيديوجراف”

وزير الدفاع: حققنا طفرة غير مسبوقة في تطوير أساليب التدريب القتالي

جدل بسبب مسلسل فاتن أمل حربي.. وحقيقة حمل شيرين.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

إيزيس.. عنفوان الحياة

الدكتور صابر حارص يكتب : والفتنة أشد من القتل

أرواح خلدها رمضان.. خاطرة الإمام الشعراوي -1

التبشير بقدوم رمضان سنة نبوية

يارا زكريا تكتب: رمضان شهر السعادة والاكتفاء بالوهاب

نفرتيتي.. جميلة الجميلات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

اتقان العمل واجب شرعى فى رمضان

نهال علام

الاختيار

د.هادي التونسي

صديقي الياباني

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة العمل المصرفي بين العميل والبنك

كريمة أبو العينين

رمضان في مصر حاجة...

إلهام أبو الفتح

اللهم تقبل صيامنا

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 19 "

احمد قنديل

رئيس جامعة بدرجة إنسان

اﻟﻤﺰﻳﺪ