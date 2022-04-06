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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بسبب خلافات أسرية.. تأجيل محاكمة قاتل زوجته فى حلوان

محكمة
محكمة

أجلت محكمة جنايات القاهرة ، محاكمة عامل أمن بشركة حماية بالقرية الذكية بالمعادي ، لارتكابه جريمة قتل زوجته إثر خلافات سابقة بينهما في القضية رقم 10851 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة حلوان لجلسة 6 يوليو.

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي وعضوية المستشارين رأفت أبوالعلا ومحمد شرف الدين ومحمود محمد عبدالمنعم.

وأوضح أمر الإحالة قيام المتهم «عمر . ص»، عامل أمن بشركة حماية بالقرية الذكية بالمعادي بقتل زوجته  المجني عليها رشا كامل شوكت عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن عقد العزم وبيت النية على إزهاق روحها.

فوضع مخططًا أنفذه بأن أعد لهذا الغرض سلاحًا أبيض وتربص بها خلف باب مسكنه مغتنمًا تواجدها بمفردها وما إن اطمأن لوحدتها وتهيأ الظرف له فخرج من مكمنه مستغلًا اطمئنانها له لقرابتهما، فانقض عليها طعنًا بمناطق متعددة بجسدها بسلاحه الأبيض المعد لجرمه مسبقًا فحاولت مقاومته إلا أنه استمر بطعناته حتى طرحها أرضًا وخارت قواها ولفظت أنفاسها وتأكد من مفارقتها للحياة.

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