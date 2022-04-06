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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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موجة حارة تهاجم البلاد .. الحرارة تنخفض 8 درجات في هذا الموعد

موجة حارة تهاجم البلاد
موجة حارة تهاجم البلاد .. والحرارة تنخفض ٨ درجات

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد طقس اليوم الأربعاء استمرار ارتفاع درجات الحرارة، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل ليلا على كل الأنحاء. 

وحذرت الهيئة من وجود أتربة عالقة اليوم على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء،. 
بينما سيكون الطقس مشمس بجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وجنوب الصعيد، كما سيكون  هناك نشاط رياح على السواحل الشمالية  الغربية 
 

اما عن لحالة البحر المتوسط فستكون  معتدلة، وارتفاع الموج به سيكون من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية، وهتكون حالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية .. لمزيد من التفاصيل تابعونا من خلال الفيديو 


 

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