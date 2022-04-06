خلطة فيريرا .. تغييرات إجبارية في تشكيل وطريقة لعب الزمالك أمام بيراميدز

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على تشكيل فريقه لمواجهة بيراميدز مساء اليوم في الجولة الـ 13 من منافسات الدوري المصري الممتاز .



ويفقد الزمالك عدد من لاعبيه البارزين خلال مواجهة بيراميدز اليوم ، وعلى رأسهم أحمد سيد زيزو وأحمد أبو الفتوح وسيف الدين الجزيري .



ويدرس فيريرا المدير الفني للزمالك الاعتماد على 3 لاعبين في وسط الملعب لتأمين الفريق بتواجد كلا من طارق حامد وأشرف روقة وإمام عاشور مع الاعتماد على ثلاثي هجومي فقط في الخط الأمامي وهم يوسف أوباما وأشرف بن شرقي وعمر السعيد .



ومن المقرر أن يدخل الزمالك مباراة اليوم بتشكيل مكون من :



حراسة المرمى : محمد أبو جبل



خط الدفاع : حمزة المثلوثي ومحمود الونش ومحمود علاء ومحمد عبدالشافي .



خط الوسط : طارق حامد و أشرف روقة وإمام عاشور .



خط الهجوم : أشرف بن شرقي ويوسف أوباما وعمر السعيد .