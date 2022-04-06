ضمانات أمنية.. ألمانيا تكشف عن محادثات سرية مع أوكرانيا

قال المستشار الألماني، أولاف شولتس، اليوم الأربعاء، إن ألمانيا تجري محادثات سرية مع أوكرانيا بشأن الضمانات الأمنية التي يمكن أن تقدمها كييف لضمان استقرارها بعد الغزو الروسي.

وحسب “رويترز” قال شولتس: “نجري محادثات بشأن ضمانات مع أوكرانيا. هذه المحادثات سرية”.

وأضاف أن ألمانيا يمكنها فقط إرسال أسلحة إلى أوكرانيا التي ستعرف بالفعل كيفية استخدامها، مشيرًا إلى أن القوات الأوكرانية استخدمت منذ فترة طويلة معدات قديمة، مما يعني أن الأسلحة التي استخدمها جيش ألمانيا الشرقية مناسبة.

ويمثل قرار ألمانيا إرسال أسلحة هجومية إلى منطقة صراع بعد الغزو الروسي لأوكرانيا انعكاسًا تاريخيًا في السياسة وأول خطوة من نوعها منذ الحرب العالمية الثانية.