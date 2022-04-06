عالم أزهري: شهر رمضان فرصة عظيمة لعمل الخير بكافة أشكاله.. فيديو

قال الشيخ أحمد عبد العظيم، أحد علماء الأزهر، إن شهر رمضان هو فرصة لعمل الخير بكافة أشكاله سواء الفرائض أو النوافل، معقبًا: "الفرائض هي الأشياء اللي لازم أعملها ولو معملتهاش بيكون في عقاب".



وأضاف "عبد العظيم" خلال حواره ببرنامج " قلبي معاك" والمُذاع على فضائية " صدى البلد"، أن النوافل هي الأشياء التي يؤخذ عنها ثواب ولكن إن لم يفعلها الإنسان لا يعاقب عليها، متابعًا أن أجمل حاجة ممكن الإنسان يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى هي عمل الطاعات الأساسية المفروضة علينا.



وأوضح أن الاستمرار على أداء الفروض لطاعة الله عز وجل يخلق في قلب الإنسان حالة من اللذة في الاستمرار في التقرب من الله فيكون حريصا على أداء النوافل.







