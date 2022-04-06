مسئول أمريكي: العقوبات على روسيا ليست دائمة ويمكن إلغاؤها في حالة واحدة

قال مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية، اليوم الأربعاء، إن العقوبات الأمريكية على روسيا ليست دائمة وقد يتم إلغاؤها إذا غيرت موسكو مسارها في أوكرانيا.

وقال المسؤول الأمريكي، إن "العقوبات مصممة لتكون مرنة بدرجة كافية يمكننا زيادتها أو تقليلها حسب الظروف”.

ولم يذكر البيت الأبيض على وجه التحديد ما يجب على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن يفعله حتى يتم رفع العقوبات لكن مسؤول في إدارة بايدن قال إنهم مستعدون لتقليص حجم العقوبات في حال “غيرت روسيا مسارها”.

وأعلنت الولايات المتحدة، اليوم "الأربعاء"، فرض عقوبات جديدة على المؤسسات المالية الروسية، وكذلك بعض الأشخاص، بمن فيهم بنات بوتين وزوجته ووزير خارجيته.

وحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية، اتخذت الولايات المتحدة إجراءات إضافية لزيادة الضغط الاقتصادي على روسيا والرئيس فلاديمير بوتين بعد أحداث مدينة بوتشا الأوكرانية.

وقال مسؤول كبير في إدارة بايدن، في إفادة صحفية: “اليوم نقوم بتصعيد الصدمة الاقتصادية بشكل كبير من خلال فرض عقوبات حظر كاملة على أكبر مؤسسة مالية في روسيا، سبيربنك، وأكبر بنك خاص، ألفا بنك”.

وأشار المسؤول إلى أن “سبيربنك” يمتلك ما يقرب من ثلث إجمالي أصول القطاع المصرفي في روسيا، مضيفًا أن الولايات المتحدة قد أوقفت بالكامل الآن “أكثر من ثلثي القطاع المصرفي الروسي”.