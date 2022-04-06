التعاون الخليجي يبحث مع البنك الدولي دعم التنمية في اليمن

بحث أمين عام مجلس التعاون الخليجي، نايف الحجرف، الأربعاء، مع البنك الدولي دعم مشاريع التنمية والعمليات الإنسانية في اليمن.

جاء ذلك خلال لقائه نائب رئيس البنك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج، بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي بالعاصمة السعودية الرياض، وفق بيان نشره المجلس على موقعه.

وناقش الجانبان "مجالات التعاون والمنفعة الجماعية لتعزيز وسائل التنمية والمساعدات والتدفقات التمويلية لليمن".

وأكد الحجرف، حسب البيان، "على دور البنك الدولي وإسهاماته في دعم استقرار اليمن والاستفادة من المشاورات اليمنية لتعزيز ودعم مجالات التنمية والمساعدات الإنسانية والاجتماعية".