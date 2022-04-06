عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مزاد سيارات جديد بجمرك بورسعيد .. تفاصيل

مزاد سيارات
مزاد سيارات

تتميز فعاليات المزادات العلنية للسيارات، داخل السوق المصرية بالعديد من المميزات والتي يأتي أهمها الانخفاض في الأسعار، إضافة إلى وجود سيارات مميزة وأيضًا فارهة ، والتي تعتبر فرصة جيدة للمقبلين على شراء السيارات الجديدة أو المستعملة .

كما شهد السوق المصرية، حالة من الحراك فى الفعاليات الفترة الأخيرة وفي عمليات البيع والشراء سواء للسيارات المستعملة او الجديدة "الزيرو"، ومن ضمن هذه الفعاليات، يأتي مزاد سيارات جمرك بورسعيد والذى يضم العديد من السيارات الحكومية التي تشمل ماركات عالمية . 

أعلنت هيئة الخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية عن انطلاق مزاد سيارات جديد في 19 أبريل الجاري لسيارات جمرك بورسعيد .

وأوضحت هيئة الخدمات الحكومية ، أن سيارات مزاد جمرك بورسعيد ، تضم هيونداي ماتريكس 2004 ، و هيونداي أفانتي 2005 و2011 ، و كيا برايد 2007 و2006 ، و كيا سيراتو 2007 و2006 ، و هيونداي لافيتا 2001 ، وفورد موستانج ، وجيب رانجلر كابروليه 1998 ، وهيونداي سانتافي 2007 .

أما سيارات جمرك بورسعيد سيارات حمزة حمد زغلول وسيارات 4 ، فتضم مرسيدس 450SLC موديل 1980 ، و أتوبيس TAM .

وتأتى سيارات جمرك بورسعيد المشترك ، هوندا موتوسيكل 2010 ، وموتوسيكل لينج بن فاشيو 2010 ، وهوندا فسبا 2003 ، وفسبا ياماها 1998 ، وفسبا PGO 2008 ، وفسبا هوندا 2005 . 

وسيقام مزاد السيارات في نادي الجيزة الرياضي شارع البحر الأعظم أسفل كوبري عباس بالجيزة . وستبدأ جلسة المزاد الساعة 12 ظهراً ويبلغ سعر كراسة الشروط والمواصفات 400 جنيه شاملة الدمغات وضريبة القيمة المضافة. 

وزارة المالية السوق المصري سيارات مرسيدس مزاد سيارات هيئة الخدمات الحكومية جيب رانجل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إعادة مباراة مصر والسنغال .. جدل كبير وأمل أخير | تقرير

براءة المستشار مرتضي منصور للمرة الثانية من سب محمود الخطيب بحكم نهائي

لجنة الانضباط بـ«الفيفا» تناقش قرار إعادة مباراة مصر والسنغال 21 أبريل المقبل

وزارة التعليم تطالب المديريات بحصر أعداد الطلاب المتجاوزين لـ نسب الغياب

مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني بالقاهرة بعد تعديلها

العثور على جثة شاب بمياه نهر النيل بإدفو شمال أسوان

على طريقة كهربا.. الأهلي أمام فرصة ذهبية لخطف زيزو من الزمالك

ليفربول يستعد لعرض 300 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا لتجديد عقد محمد صلاح

موضوعات متعلقة

رسميا.. انطلاق هوندا اتش أر في 2023 الجيل الجديد كليا

الأولى من نوعها.. افتتاح صالة عرض جيتور بجدة في السعودية

الميكانيكى بيقولك.. تعرف على أسباب وعلامات تلف بوجيهات سيارتك

هافال H6 تحصد 5 نجوم في اختبارات الأمان بأستراليا

افتتاح مصنع نيسان رسميا في غانا لإنتاج نافارا

مزاد سيارات جديد لـ وثاق للتأمين التكافلي.. تفاصيل

القائمة الكاملة لمبيعات السيارات الملاكي بمصر

رسميا .. معرض جنيف الدولي للسيارات يعلن عودته في 2023

ترشيحاتنا

حماية المستهلك يتحفظ على كميات من شيكولاتة كندر (البيضة) للأطفال

لسبب غير معلوم.. روسيا تحفر خنادق وتحصينات حول محطة تشيرنوبيل النووية| فيديو

زيادة عزلتها .. الرئيس الأمريكي : سنحظر أي استثمارات أمريكية في روسيا

لو أعرف..رحاب الجمل عن برنامج رامز جلال:مخدتش فلوس تناسب حجم المقلب|فيديو

تشكيل الزمالك.. بن شرقي وعمر السعيد يقودان الهجوم أمام بيراميدز

لاعبو بيراميدز يصلون استاد الدفاع الجوي استعدادا لمواجهة الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مكتوب عليا الحلقة 5.. أكرم يحاول التقرب من هنادي ويكسب 100 ألف جنيه

يسرا في حوارها مع صدى البلد: لا أتدخل في اختيار الممثلين وشخصية ديدي هانم مختلفة

وزير الدفاع: حققنا طفرة غير مسبوقة في تطوير أساليب التدريب القتالي

بدون مسحراتي وطقوس غريبة في أوغندا.. الماتوكي وضرب النساء قبل الافطار أهم العادات في الشهر الكريم

فيديو

الأهلي ومستحقات متأخرة.. تفاصيل أزمة زيزو مع نادي الزمالك |فيديوجراف

راتب يومي .. فان دام يطلب أجرا خياليا في رامز موفي ستار

لماذا بكى أمام العرافة؟ .. حسام البدري يفتح ملفات شائكة.. فيديو

4 شائعات اجتاحت مواقع التواصل.. أبرزها طلاق ياسمين صبري وصورة عبلة كامل

المزيد

ساحة رأي

إيزيس.. عنفوان الحياة

الدكتور صابر حارص يكتب : والفتنة أشد من القتل

أرواح خلدها رمضان.. خاطرة الإمام الشعراوي -1

التبشير بقدوم رمضان سنة نبوية

يارا زكريا تكتب: رمضان شهر السعادة والاكتفاء بالوهاب

نفرتيتي.. جميلة الجميلات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

اتقان العمل واجب شرعى فى رمضان

نهال علام

الاختيار

د.هادي التونسي

صديقي الياباني

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة العمل المصرفي بين العميل والبنك

كريمة أبو العينين

رمضان في مصر حاجة...

إلهام أبو الفتح

اللهم تقبل صيامنا

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 19 "

احمد قنديل

رئيس جامعة بدرجة إنسان

اﻟﻤﺰﻳﺪ