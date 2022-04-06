مزاد سيارات جديد بجمرك بورسعيد .. تفاصيل

تتميز فعاليات المزادات العلنية للسيارات، داخل السوق المصرية بالعديد من المميزات والتي يأتي أهمها الانخفاض في الأسعار، إضافة إلى وجود سيارات مميزة وأيضًا فارهة ، والتي تعتبر فرصة جيدة للمقبلين على شراء السيارات الجديدة أو المستعملة .

كما شهد السوق المصرية، حالة من الحراك فى الفعاليات الفترة الأخيرة وفي عمليات البيع والشراء سواء للسيارات المستعملة او الجديدة "الزيرو"، ومن ضمن هذه الفعاليات، يأتي مزاد سيارات جمرك بورسعيد والذى يضم العديد من السيارات الحكومية التي تشمل ماركات عالمية .

أعلنت هيئة الخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية عن انطلاق مزاد سيارات جديد في 19 أبريل الجاري لسيارات جمرك بورسعيد .

وأوضحت هيئة الخدمات الحكومية ، أن سيارات مزاد جمرك بورسعيد ، تضم هيونداي ماتريكس 2004 ، و هيونداي أفانتي 2005 و2011 ، و كيا برايد 2007 و2006 ، و كيا سيراتو 2007 و2006 ، و هيونداي لافيتا 2001 ، وفورد موستانج ، وجيب رانجلر كابروليه 1998 ، وهيونداي سانتافي 2007 .

أما سيارات جمرك بورسعيد سيارات حمزة حمد زغلول وسيارات 4 ، فتضم مرسيدس 450SLC موديل 1980 ، و أتوبيس TAM .

وتأتى سيارات جمرك بورسعيد المشترك ، هوندا موتوسيكل 2010 ، وموتوسيكل لينج بن فاشيو 2010 ، وهوندا فسبا 2003 ، وفسبا ياماها 1998 ، وفسبا PGO 2008 ، وفسبا هوندا 2005 .

وسيقام مزاد السيارات في نادي الجيزة الرياضي شارع البحر الأعظم أسفل كوبري عباس بالجيزة . وستبدأ جلسة المزاد الساعة 12 ظهراً ويبلغ سعر كراسة الشروط والمواصفات 400 جنيه شاملة الدمغات وضريبة القيمة المضافة.