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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

ارتفاع جنوني .. الغزو الروسي يضرب أسعار البنزين عالميا

صدى البلد

ارتفعت أسعار الوقود في دول كثيرة في العالم، مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأكبر اقتصاد في أوروبا وألمانيا وفرنسا وغيرها، وفق ما ذكرت صحف دولية.

تعطل موقع شركة النفط الروسية غازبروم

خفض الضرائب

وقالت المفوضية الأوروبية، إنها قد تمدد تعليق القواعد الخاصة بصرامة الميزانية حتى العام المقبل، حيث حثت عدة دول في الاتحاد الأوروبي على استجابة مشتركة للتداعيات المالية للحرب، في أعقاب ذلك الذي أحدثه الوباء.

وأعلنت السويد، التي تعد ضرائبها على الوقود الأعلى في أوروبا، خفضًا مؤقتًا للضرائب قدره 1.30 كرونا للتر (0.12 يورو) كجزء من حزمة إجراءات بقيمة 1.5 مليار دولار.

في غضون ذلك، اختارت بلجيكا وهولندا خفض ضريبة القيمة المضافة على الوقود - الغاز الطبيعي والكهرباء والتدفئة - وكذلك خفض ضرائب الوقود لخفض أسعار الضخ.

لمزيد من التفاصيل شاهد الفيديوجراف التالي:

أسعار الوقود الولايات المتحدة المملكة المتحدة المفوضية الأوروبية الغاز الطبيعى الاتحاد الأوروبي

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