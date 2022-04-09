ارتفاع جنوني .. الغزو الروسي يضرب أسعار البنزين عالميا

ارتفعت أسعار الوقود في دول كثيرة في العالم، مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأكبر اقتصاد في أوروبا وألمانيا وفرنسا وغيرها، وفق ما ذكرت صحف دولية.

خفض الضرائب

وقالت المفوضية الأوروبية، إنها قد تمدد تعليق القواعد الخاصة بصرامة الميزانية حتى العام المقبل، حيث حثت عدة دول في الاتحاد الأوروبي على استجابة مشتركة للتداعيات المالية للحرب، في أعقاب ذلك الذي أحدثه الوباء.

وأعلنت السويد، التي تعد ضرائبها على الوقود الأعلى في أوروبا، خفضًا مؤقتًا للضرائب قدره 1.30 كرونا للتر (0.12 يورو) كجزء من حزمة إجراءات بقيمة 1.5 مليار دولار.

في غضون ذلك، اختارت بلجيكا وهولندا خفض ضريبة القيمة المضافة على الوقود - الغاز الطبيعي والكهرباء والتدفئة - وكذلك خفض ضرائب الوقود لخفض أسعار الضخ.

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