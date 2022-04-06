تصريحات صادمة للبيت الأبيض بشأن مستقبل الحرب الأوكرانية الروسية

أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، اليوم الأربعاء، أن ما حدث في مدينة بوتشا الأوكرانية نموذج عما يحدث في مدن أوكرانيا الاخرى.

وأضافت: "هناك أيام صعبة تنتظر الأوكرانيين وقد حذرنا من أننا دخلنا مرحلة جديدة من الحرب الروسية، ونعمل على ضمان تعزيز مساعداتنا العسكرية لأوكرانيا خلال الفترة المقبلة".

وتابعت: "نعتقد أن بوتين وضع اصولًا يملكها باسم أفراد عائلته، ونرى تأثير العقوبات على الاقتصاد الروسي الذي ينهار، من بينها 15% تقلص في حجم الاقتصاد وزيادة في معدلات التضخم".

وأشارت إلى أن: "نتوقع أن نرى المزيد من الفظائع الروسية في أوكرانيا مع توفر أمكانية الوصول الى المزيد من الأماكن داخل هذا البلد".

وذكرت بساكي: "عقوباتنا تأتي في ظل وجود نمط لدى المسؤولين الروس في مراكمة أصولهم باسماء أفراد من عائلاتهم".

فيما أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" إرسال 100 طائرة مسيرة إلى أوكرانيا لمواجهة الهجمات الروسية، مشيرة إلى توقعها بوصولها إلى كييف.

وقالت البنتاجون: "بوتين سيركز جهوده على شرقي أوكرانيا وهذا ما سيؤدي الى استمرار العنف والصراع".

وأضافت: "بوتين لم يحقق أيا من أهدافه في أوكرانيا ومن بينها السيطرة على كييف وإزاحة الحكومة فيها والأوكرانيون يمكن أن ينتصروا في النهاية".

وتابعت: "هدفنا هو ضمان قدرة أوكرانيا الدفاع عن نفسها، بينما تتفاوض من أجل السلام، وردع أي محاولة لروسيا ضد دول الجناح الشرقي للناتو".