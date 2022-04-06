الدقيقة 17 .. بيرسي تاو يهدر ركلة جزاء للأهلي أمام الاتحاد السكندري

أهدر بيرسي تاو ركلة جزاء للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام الاتحاد السكندري بالدقيقة 17، فى المباراة التى تجمع الفريقين على استاد الاهلي ضمن مواجهات الجولة 12 من الدوري المصري..

وأعلن بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي عن التشكيل الرسمي الذي سيواجه به ضيفه الاتحاد السكندري اليوم.

واختار موسيماني تشكيل الأهلي كالتالي:

حارس المرمى: محمد الشناوي.



خط الدفاع: محمود وحيد وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وكريم فؤاد.



وسط الملعب: حمدي فتحي وأليو ديانج وأحمد عبدالقادر.



الهجوم: لويس ميكيسوني وبيرسي تاو وحسين الشحات.

على الجانب الآخر اختار المدير الفني لفريق الاتحاد، عماد النحاس، تشكيل زعيم الثغر كالتالي:

حارس المرمى: محمد عبد المنصف ومحمود شبانة وصبري رحيل وخالد الغندور وفوزي الحناوي وأحمد عادل ميسي وكريم الديب ومورو سيلفا ومروان عطية وكريم يحيى وسعيدو سيمبوري.