خوفاً من الأمراض.. أهالي قرية «ششت الأنعام» بالبحيرة يستغيثون من انتشار القمامة

شكا أهالي قرية ششت الأنعام التابعة لمركز إيتاي البارود فى محافظة البحيرة ، من انتشار تلال القمامة، ومخلفات المواشي، مشيرين إلى أن الحياة أصبحت مستحيلة نتيجة هذا التلوث البيئى والرائحة الكريهة وانتشار البعوض والحشرات والزواحف، خاصة في ظل انتشار فيروس «كورونا»..



وقال المواطن محمود إبراهيم ، في شكواه لخدمة شكاوى "بين الناس" بموقع "صدى البلد"، "إننا نعانى من تراكم تلال القمامة التى تهدد حياتنا؛ لأنها تؤدي إلى انتشار الأمراض بصفة مستمرة، وكلما تمت إزالتها تتراكم مجدداً، إضافةً إلى انتشار الحيوانات الضالة بها مما يعرضنا للخطر طوال الوقت".



وأَضاف “حياتنا تأثرت وأصبحت الأمراض والأوبئة تحاصرنا بسبب انتشار القمامة التى ملأت الشارع والروائح الكريهة الناتجة عنها، فضلا عن إضرام النيران فيها، وهو ما ينتج عنه ارتفاع ألسنة اللهب والأدخنة التى تسبب الحساسية والربو لدى للسكان”.



وتابع: "لم نعد نتحمل هذا المنظر، ولا هذا الإهمال بسبب تراكم القمامة وأصبحت المنطقة تكسوها القاذورات والنفايات، مما يعرض صحتنا للأمراض الخطيرة، خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا".



وناشد الأهالي عبر "صدى البلد" المسئولين، ضرورة التدخل لإزالة مخلفات القمامة لإنقاذ أهل المنطقة من الأمراض التي تصيبهم بسبب هذه القمامة.

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