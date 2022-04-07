الخزانة الأمريكية: حظر الغاز الروسي سيضر الولايات المتحدة

قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين إن الحظر الكامل على صادرات النفط الروسي من المرجح أن يثير "زيادة مفرطة" في الأسعار العالمية من شأنه أن يضر بالولايات المتحدة وحلفائها.

وأضافت جانيت يلين في تصريح لها في جلسة للجنة الخدمات المالية بمجلس النواب الأمريكي أنها تأمل أن "تتمكن شركات النفط في الولايات المتحدة وأماكن أخرى من زيادة الإنتاج في الأشهر الستة المقبلة، بسبب ارتفاع الأسعار، مما قد يسمح بفرض قيود أكثر صرامة على النفط الروسي".

ورأت أن "إنشاء حساب ضمان لعائدات مبيعات النفط والغاز الروسية أمر محتمل، ونهج يستحق الاستكشاف"، مشيرة إلى أنه "لدينا طريقة لروسيا لبيع النفط وكسب العائدات في شكل ترخيص عام. لكن الرخصة مؤقتة وستنتهي صلاحيتها.. ربما نحتاج إلى آلية أفضل".

وجددت يلين تحذريها من أن العملية العسكرية الروسية في أوروبا الشرقية سيكون لها "تداعيات اقتصادية هائلة في أوكرانيا وخارجها"، مضيفة: "على الصعيد العالمي، تؤدي الآثار غير المباشرة للأزمة إلى زيادة نقاط الضعف الاقتصادية في العديد من البلدان التي تواجه بالفعل أعباء ديون أعلى وخيارات سياسية محدودة أثناء تعافيها من فيروس كورونا".

كما دعت الكونجرس إلى "تقديم الدعم لصندوق النقد الدولي ومنظمات البنك الدولي، التي قدمت منحا وتمويلات مالية إنسانية لأفقر سكان العالم وأكثرهم ضعفا".