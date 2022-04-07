شبانة: زيزو لم يأخذ مستحقاته مع الزمالك منذ 7 أشهر.. والأهلي يترقب

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك، لم يحصل على راتبه مع النادي الأبيض منذ ٧ أشهر.

وتابع شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC:" زيزو دخل في مشادة قوية مع أمير مرتضى بسبب عدم حصوله على مستحقاته منذ ٧ أشهر، مؤكدا أن والد اللاعب أكد أنه من حق اللاعب تقديم شكوى ضد الزمالك للحصول على مستحقاته، لكن لن يفعل ذلك احتراما للجماهير البيضاء".

وأضاف شبانة، " والد زيزو أكد أن اللاعب رفض عروض في الانتقالات الشتوية من أجل الزمالك، وأنه طالب بمستحقاته أكثر من مرة والنادي يتجاهل طلباته".

وأوضح شبانة:" والد زيزو أكد أن نجله هو الأفضل في مصر بالوقت الحالي، وهناك بيدجات على السوشيال ميديا ممولة وهدفها الهجوم على نجله".

وأكمل شبانة:" والد زيزو أكد أن نجله لم يرسل أي إنذارات لفسخ التعاقد مع الزمالك، تقديرا للجماهير البيضاء".

وأضاف شبانة:" زيزو لديه بند في تعاقده مع الزمالك، يحق له فسخ التعاقد بنهاية الموسم الجاري مقابل ٤٢ مليون جنيه والانتقال لأي ناد خارج مصر، مشددا على وجود رغبة من الأهلي للتعاقد معه، لذلك ترغب إدارة الزمالك قي الضغط عليه لإبرام التعاقد الجديد".

واختتم شبانة:" الأهلي يضع زيزو على رأس أولويات تعاقداته إذا سنحت له الفرصة".