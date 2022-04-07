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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سهام جلال: أبويا تاجر خردة واتجوز 5 مرات وعقدني من الجواز

سهام جلال
سهام جلال

كشفت الفنانة سهام جلال، تفاصيل جديدة عن حياتها الشخصية، مؤكدة أنه والدها رجل صعيدي، وعملت في الإعلانات في سن صغير.


وأضافت الفنانة سهام جلال، في برنامج كلام الناس في رمضان، من تقديم ياسمين علي، ومذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء الأربعاء، أن :"أبويا يعمل تاجر خردة، واتجوز 5 مرات، وعقدني في الجواز".

فيما كشفت الفنانة سهام جلال، عن أجرها عم دورها في فيلم صعيدي في الجامعة الامريكية، مؤكدة أن أجرها لم يكن كبيرا في ذلك الوقت. 
وقالت الفنانة سهام جلال، في برنامج كلام الناس في رمضان، من تقديم ياسمين علي، ومذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء الأربعاء، إن : اجري عن دروي في هذا الفيلم كان ألف جنيه، وكان دورا هاما لي، وبعده جاء لي أدوار إغراء كثيرة".

سهام جلال اخبار التوك شو ياسمين على كلام الناس

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