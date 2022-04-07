سهام جلال: أبويا تاجر خردة واتجوز 5 مرات وعقدني من الجواز

كشفت الفنانة سهام جلال، تفاصيل جديدة عن حياتها الشخصية، مؤكدة أنه والدها رجل صعيدي، وعملت في الإعلانات في سن صغير.



وأضافت الفنانة سهام جلال، في برنامج كلام الناس في رمضان، من تقديم ياسمين علي، ومذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء الأربعاء، أن :"أبويا يعمل تاجر خردة، واتجوز 5 مرات، وعقدني في الجواز".

فيما كشفت الفنانة سهام جلال، عن أجرها عم دورها في فيلم صعيدي في الجامعة الامريكية، مؤكدة أن أجرها لم يكن كبيرا في ذلك الوقت.

وقالت الفنانة سهام جلال، في برنامج كلام الناس في رمضان، من تقديم ياسمين علي، ومذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء الأربعاء، إن : اجري عن دروي في هذا الفيلم كان ألف جنيه، وكان دورا هاما لي، وبعده جاء لي أدوار إغراء كثيرة".