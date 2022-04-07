سهام جلال تكشف عن أجرها بفيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية

كشفت الفنانة سهام جلال، عن أجرها عم دورها في فيلم صعيدي في الجامعة الامريكية، مؤكدة أن أجرها لم يكن كبيرا في ذلك الوقت.



وقالت الفنانة سهام جلال، في برنامج كلام الناس في رمضان، من تقديم ياسمين علي، ومذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء الأربعاء، إن أجري عن دروي في هذا الفيلم كان ألف جنيه، وكان دورا هاما لي، وبعدها جاءت لي أدوار إغراء كثيرة".





فيما كشفت الفنانة سهام جلال، تفاصيل دورها في فيلم صعيدي في الجامعة الامريكية، مؤكده أن هناك مشهد لي في الفيلم كاد ان يتسبب في فسخ خطوبتي.

وقالت سهام جلال، في برنامج كلام الناس في رمضان، من تقديم ياسمين علي، ومذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء الأربعاء، إن خطيبي جيه علشان يشوف العرض الخاص بتاع دوري في فيلم صعيدي في الجامعة الامريكية، مضيفة أن :"كانت مصيبة ومكنتش عارفة اعمل ايه".

وأضافت الفنانة سهام جلال، أن :"خطبيي مشي بعد ما شاف مشهدي لي مع الفنان أحمد السقا، وبعدها بشهرين اتصالحت مع خطيبي، وهذا المشهد تسبب لي في مشكلة مع خطيبي".