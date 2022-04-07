مران مسائي لـ سيراميكا كليوباترا استعدادا لمواجهة فيوتشر.. صور

خاض فريق سيراميكا كليوباترا، تدريباته مساء أمس الاربعاء استعدادا لعودة منافسات الدورى المصري الممتاز.

ويستعد سيراميكا كليوباترا، لمواجهة فيوتشر يوم ١٥ أبريل المقبل على ملعب المقاولون العرب في التاسعة والنصف مساء ضمن الجولة الرابعة عشرة من بطولة الدوري الممتاز.

ويحتل سيراميكا كليوباترا المركز العاشر في جدول الدوري برصيد ١٤ نقطة.

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، مع المقاولون العرب، بهدف لمثله، في المباراة التجريبية التي جمعت بين الفريقين يوم الثلاثاء الماضي على ملعب المقاولون بالجبل الأخضر.



أقيمت المباراة على ثلاثة أشواط، كل شوط مدته ٤٠ دقيقة، تقدم المقاولون في الشوط الأول بهدف سجله عماد فتحي، قبل أن يتعادل وينفول كوبينا مع بداية الشوط الثاني، بعد تمريرة أمامية من محمد إبراهيم إلى وينفول على الجهة اليمنى في مساحة فارغة، وتوغل وينفول إلى داخل منطقة الجزاء وسدد بقدمه اليسرى، تسكن أقصى الزاوية اليمنى لحارس المقاولون العرب، بينما استمر التعادل الإيجابي في الشوط الثالث وسط محاولات من سيراميكا كليوباترا لتسجيل هدف الفوز.



وحرص الكابتن هيثم شعبان المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا على إشراك أكبر عدد من اللاعبين في الأشواط الثلاثة لتجهيز جميع العناصر في مختلف المراكز

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