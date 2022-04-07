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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زيلينسكي يدعو الغرب إلى "الاتفاق سريعا" على حظر النفط الروسي

صدى البلد

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الساسة الغربيين، يوم الخميس، إلى الاتفاق سريعا على حظر النفط الروسي، وشكا من أن ”تقاعسهم“ عن ذلك يودي بحياة الأوكرانيين.

وقال زيلينسكي في خطاب مصور، بُث في الساعات الأولى من صباح يوم الخميس، إنه سيواصل المطالبة بحظر البنوك الروسية تماما من التعامل مع النظام المالي الدولي.

وأجبر الغزو الروسي لأوكرانيا، الذي بدأ قبل ستة أسابيع، أكثر من أربعة ملايين على الفرار من ديارهم، وقتل أو جرح الآلاف، ودمر مدنا وبلدات.

وقال زيلينسكي إن موسكو تجني الكثير من الأموال من صادرات النفط لدرجة أنها لا تحتاج إلى أخذ محادثات السلام على محمل الجد، داعيا ”العالم الديمقراطي“ إلى تجنب الخام الروسي.

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وأضاف أن ”بعض السياسيين ما زالوا غير قادرين على تقرير كيفية الحد من تدفق أموال النفط إلى روسيا حتى لا تتعرض اقتصاداتهم للخطر“، متوقعا مع ذلك فرض حظر نفطي.

وقال: ”السؤال الوحيد هو كم عدد الرجال الأوكرانيين، وكم عدد النساء الأوكرانيات، سيكون لدى الجيش الروسي الوقت لقتلهم من أجل أن يجد بعض السياسيين -ونحن نعرف من أنتم- بعض العزم“.

وتقول روسيا إنها تنفذ ”عملية عسكرية خاصة“ تهدف إلى نزع السلاح و“القضاء على النازيين“ في أوكرانيا. وترفض أوكرانيا والحكومات الغربية ذلك باعتباره ذريعة زائفة للغزو.

واستهدفت الولايات المتحدة البنوك والنخب الروسية بجولة جديدة من العقوبات يوم الأربعاء. وقال زيلينسكي إن هذا الإعلان كان مذهلا لكنه غير كاف.

وقال مسؤول أمريكي كبير، في تصريحات لصحفيين، إن ”العقوبات الجديدة ستفرض حظرا كاملا على مصرف سبيربنك، الذي يمتلك ثلث إجمالي الأصول المصرفية في روسيا، ومصرف ألفا بنك“.

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