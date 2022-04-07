شوبير ردا على سخرية موسمياني: لا علاقة لمصطفى بالأمر

علق الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق على سخرية بيتسو موسمياني المدير الفني للفريق منه عقب هجوم الأول على كثرة إجازات الفريق.

وأكد شوبير في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورت أن انتقاده لموسمياني جاء بسبب حرصه على مصلحة الفريق فقط مشددا أن الأمر ليس له أي علاقة ب نجله مصطفي تماما .

وأضاف شوبير أن رأيه مازال كما هو وهو أن كثرة الإجازات تؤثر سلبا على الفريق حيث يجب خوض مباريات ودية كثيرة من أجل إعداد اللاعبين الغير مشاركين باستمرار.

وتابع أن لاعبي الأهلي كان واضح عليهم الإجهاد أمام الاتحاد السكندري كثيرا خاصة وأن هناك عدد من اللاعبين شاركوا عقب غياب لفترة طويلة.

وتابع أن خلافه مع موسمياني بسبب الأمور الفنيه فقط علي الرغم من أن هناك صداقة تجمعهما.

وكان موسمياني رد ساخرا على أحد الصحفيين أن شوبير يهاجمه عقب قرار منح اللاعبين إجازة ٢٤ ساعة عقب الفوز أمام الاتحاد.





وأكد موسيماني أن شوبير عندما كان لاعب في الفريق في التسعينات كان الفريق يخوض مباراة كل اسبوع ولكن الأمر مختلف حاليا قائلا “ انا احب نجله مصطفي فهو لاعب معي” .

