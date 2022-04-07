ترسخ لمبدأ الشفافية.. هيئة المعرفة في دبي تطلق بطاقة الرسوم المدرسية

أطلقت هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي بطاقة الرسوم المدرسية والتي تشمل تفصيل البنود التي تتوزع عليها الرسوم المدرسية في المدارس الخاصة بدبي، وتتيح لأولياء الأمور الاطلاع على المعلومات التفصيلية للبنود التي يتم تحصيل الرسوم على أساسها في جميع المدارس الخاصة في الإمارة للعام الدراسي القادم.

وتتضمن بطاقة الرسوم المدرسية جميع بنود الرسوم المدرسية الإلزامية المعتمدة مسبقاً من الهيئة، إضافة إلى الرسوم المتعلقة بالخدمات الاختيارية كرسوم المواصلات والأنشطة اللاصفية، والرحلات المدرسية، ورسوم الكتب، وستكون البطاقة متاحة لأولياء الأمور في كل مدرسة خاصة بدبي.

وقال الدكتور عبد الله الكرم، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي: «ترسخ بطاقة الرسوم المدرسية لمبدأ الشفافية في منظومة التعليم المدرسي بدبي، كما توفر بدورها لأولياء الأمور جميع المعلومات التي يحتاجون إليها حول رسوم مدارس أبنائهم بكل سهولة ووضوح».

وأضاف: سوف تغطي المرحلة الأولى من بطاقة الرسوم المدرسية التي تم إطلاقها مطلع الشهر الحالي جميع المدارس الخاصة التي يبدأ عامها الدراسي في شهر إبريل، وعددها 35 مدرسة، كما يستفيد منها أولياء أمور أكثر من 81 ألف طالب وطالبة.