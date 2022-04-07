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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ضغوط أمريكية لدفع إسرائيل إلى التصويت ضد روسيا بالجمعية العامة للأمم المتحدة

ضغوط أمريكية لدفع
ضغوط أمريكية لدفع إسرائيل للتصويت ضد روسيا بالأمم المتحدة

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن تل أبيب لم تحسم أمرها بعد بشأن طريقة تصويتها بالجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان، مشيرة إلى ضغط أمريكي.

وأشار موقع "i24news.tv" إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة ستصوت اليوم، الخميس، على قرار أمريكي يقضي "بتعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة".

 

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وكانت القناة التلفزيونية الإسرائيلية "13" ذكرت أن الحكومة الإسرائيلية لم  تتخذ قرارا بعد بشأن كيفية التصويت على القرار، فيما قال مسئول بوزارة الخارجية للقناة الاسرائيلية إن الأمر قيد النقاش.

ومع ذلك، أفيد بأن التقديرات تشير إلى أن "إسرائيل ستضطر إلى دعم القرار، وذلك بسبب الضغوطات الأمريكية"، مع الإشارة إلى أن القرار المشار إليه يأتي على خلفية ما وصف باتهام روسيا بارتكاب "مخالفات خطيرة" في أوكرانيا، وسيتوجب تمرير قرار تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان تصويت ثلتي الأعضاء لصالحه.

وعلق موقع "i24news.tv" مشيرا إلى أن إسرائيل لها "موقف غير ثابت في تصويتات الأمم المتحدة حول روسيا، في نقاش مجلس الأمن حول إدانة روسيا، إسرائيل اختارت عدم التصويت لصالح القرار، لكن خلال تصويت الهيئة العامة للأمم المتحدة اضطرت إسرائيل إلى تأييد القرار".

أمريكا إسرائيل روسيا أوكرانيا الأمم المتحدة

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