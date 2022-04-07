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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أول رحلة منذ 25 عاما.. الصين تحذر من رد قوي في حال زيارة بيلوسي لـ تايوان

نانسي بيلوسي
نانسي بيلوسي

حذرت الصين، اليوم الخميس، من أنها ستتخذ إجراءات صارمة، في حال زارت رئيس مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي تايوان.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو ليجيان للصحفيين، إن بكين تعارض بشدة جميع أشكال التفاعلات الرسمية بين الولايات المتحدة وتايوان.

وأكد أن الرحلة المرتقبة لرئيسة مجلس النواب الأمريكي لتايوان ستضر بالعلاقات بين واشنطن وبكين، داعيًا الولايات المتحدة إلى إلغاء هذه الزيارة.

وذكرت تقارير إعلامية أنه من المقرر أن تجري رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي زيارة إلى تايوان، في استعراض تاريخي للدعم الأمريكي للجزيرة.

ومن المقرر أن تصل بيلوسي إلى تايبيه الأحد المقبل عقب زيارة لليابان، وفقا لما ذكرته اليوم الخميس وسائل إعلام تايوانية ويابانية، من بينها شبكة فوجي الإخبارية، نقلا عن مصادر لم تفصح عنها.

فيما قالت وكالة "بلومبرج" إن هذه الزيارة ستكون الأولى لرئيس لمجلس النواب الأمريكي، لا يزال في منصبه، منذ زيارة نيوت جينجريتش للجزيرة في عام 1997.

ولم يؤكد مكتب بيلوسي الزيارة المحتملة، إذ رفض في اتصال من وكالة بلومبرج، تأكيد ما إذا كانت رئيسة مجلس النواب سوف تزور تايبيه، مشيرا إلى بروتوكولات أمنية راسخة.

كما رفضت المتحدثة باسم وزارة الخارجية التايوانية، جوان أو، التعليق خلال مؤتمر صحفي عند سؤالها عن الزيارة المحتملة، قائلة إن الحكومة سوف تصدر بيانا "في الوقت المناسب".

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