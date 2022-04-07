إصابة 9 أشخاص في انقلاب سيارة بالشرقية

أصيب 9 عمال بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق مصر الإسماعيلية الصحراوي إتجاه نزلة الإقليمي، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد ورود بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق مصر الإسماعيلية الصحراوي إتجاه نزلة الاقليمى وأسفر عن إصابة 9 عمال بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد.

تم نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة ورفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية.