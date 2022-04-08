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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فيديو جراف

مصري ويحمل جنسيات أخرى.. من هو هيثم حسن المرشح للانضمام لمنتخب تونس؟

صدى البلد

تصدر اسم اللاعب هيثم حسن محركات البحث على جوجل، خاصة بعدما أعلنت بعض التقارير الصحفية عن نية المنتخب التونسي في ضم هيثم حسم الى صفوفه.

من هو هيثم حسن الذي ينضم للمنتخب التونسي 

بات منتخب تونس الآن على مقربة من ضم اللعب الذي يرتبط بتونس من جانب والدته، نظرًا لوصول تونس إلى نهائيات كأس العالم وهي فرصة مناسبة لـ اللعب للظهور في كأس العالم.

وأشارت تقارير تونسية إلى أن الاتحاد التونسي لكرة القدم بدأ تحركات جادة، بهدف إقناع هيثم حسن للانضمام لمنتخب تونس.

وكان محمد سليم بن عثمان رئيس الخلية المكلفة بالتواصل مع اللاعبين أصحاب الجنسيات المزدوجة، سافر قيبل ذلك لإسبانيا وعقد جلسة عمل مع اللاعب بهدف التفاوض معه حول ترتيبات انضمامه لـ"نسور قرطاج".

ونستعرض المزيد من التفاصل من خلال الفيديوجراف التالي.

هيثم حسن اللاعب هيثم حسن هيثم حسن ومنتخب تونس

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