عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خلال حملات رقابية..

ضبط مصنع ألبان بدون ترخيص والتحفظ على 10 أطنان ملح فاسد بالبحيرة

حملات تموينية في
حملات تموينية في البحيرة

قامت إدارة الرقابة والمتابعة الميدانية بالدیوان العام بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك بالبحيرة وإدارات الرقابة علي المخصبات والمبيدات بمديرية الصحة وإدارة تموين حوش عيسى، بحملات مكبرة.

ضبط 8 منشآت طبية خاصة تدار بدون ترخيص في البحيرة

وكان ذلك تنفيذا لتوجيه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بالمتابعة المستمرة والتصدي بكل حزم لكافة المخالفات  مع تكثيف المرور  والوقوف على مدى الإلتزام بالقوانين.

قطاع التموين والطب البيطري ومراقبة الأغذية

وتم ضبط مصنع ألبان يدار بدون ترخيص والتحفظ على ١٠ أطنان ملح متحجر وتظهر عليه علامات التلف ومختلط بالشوائب ومتروك بالخلاء.

وضبط محل أدوية بيطرية يدار بدون ترخيص وبداخله ٦٠ عبوة أدوية منتهية الصلاحية وغير مسجلة بوزارة الصحة والزراعة وبدون فواتير.

وضُبط محل مبيدات زراعية بداخله ٢٠ عبوة مبيدات بدون فواتير ومجهولة المصدر.

وتم تحرير ٤ محاضر عدم إعلان اسعار وكذا ٣ محاضر عرض لحوم مكشوفة، وتحرير ١٨ محضر جنح صحية، كما تم سحب ١٤ عينة لارسالها لمعامل، إضافة إلى إعدام ٧ كجم مواد غذائية مختلفة.

قطاع حماية المستهلك
- تحرير ٨ محاضر لعدم الإعلان عن الاسعار لأنشطة تجاريه مختلفة  

قطاع الرقابة على المبيدات والمخصبات

- تم المرور علي ١٣ محل للاتجار فى المبيدات والمخصبات وتم  ضبط ٦ محلات تقوم بالاتجار في المبيدات والاسمدة الزراعية بدون ترخيص  



قطاع رخص المحلات والبيئة

 

- تم تحرير١٣ انذار لمحلات تدار بدون ترخيص
- وكذا تحرير ٣ محاضر بيئة

و شدد محافظ البحيرة على ضرورة إستمرار تلك الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظة لضبط المخالفين  مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

البحيرة محافظ البحيرة التموين وزارة الصحة حماية المستهلك حملات تموينيه منتهية الصلاحية مديرية الصحة المتابعة الميدانية مراكز المحافظة جهاز حماية المستهلك هشام امنة حملات مكبرة القوانين مواد غذائية حوش عيسى المبيدات مجهولة المصدر اللواء هشام آمنه منشآت طبية للإستهلاك الآدمى أدوية منتهيه الصلاحيه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيفا يتخذ قرارا جديدا بشأن إعادة مباراة مصر والسنغال.. ما القصة؟ "فيديوجراف"

إعادة مباراة مصر والسنغال .. جدل كبير وأمل أخير | تقرير

اعتراف غادة عادل يفضح فبركة مقالب رامز جلال

خبيرة تغذية تحذر من شوربة "لسان العصفور" في رمضان| فيديو

وداعا للحر.. "الأرصاد": انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة غدا

موجة حارة تهاجم البلاد .. الحرارة تنخفض 8 درجات في هذا الموعد

مفاجأة وراء ظهور عبلة كامل على موائد الرحمن ..فيديو

هل بلع البلغم أو الريق يفطر في نهار رمضان؟ .. الإفتاء توضح

ترشيحاتنا

انقلاب أتوبيس سياحى ومصرع 3 أشخاص وإصابة 16سائحا بولنديا بطريق سفاجا القصير

الكرملين يعلق على العقوبات الغربية ضد أفراد عائلتي بوتين ولافروف

الاستثمار العقاري: تباطؤ في مبيعات العقارات حاليا.. وتوقعات بانتعاشة مع استقرار الأسعار

ضياء السيد : من سرب فيديو شيكابالا لازم يتعاقب

المؤبد لـ متهمين اثنين والمشدد لـ 12 في قضية "العائدون من الكويت"

بعد واقعة تهريب المجوهرات.. عقوبات رادعة لمهربي المشغولات الذهبية وفقا للقانون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نوستالجيا.. أشهر عزومات نجوم الزمن الجميل فى رمضان

الكبير قوي 6.. تفاصيل مشاهد رحمة أحمد في الحلقة 5 |فيديو وصور

مكتوب عليا الحلقة 5.. أكرم يحاول التقرب من هنادي ويكسب 100 ألف جنيه

يسرا في حوارها مع صدى البلد: لا أتدخل في اختيار الممثلين وشخصية ديدي هانم مختلفة

فيديو

فيفا يتخذ قرارا جديدا بشأن إعادة مباراة مصر والسنغال.. ما القصة؟ "فيديوجراف"

طارق الشيخ: وصلت لحالة مادية صعبة وولادي وزوجتي مش مقدرين |فيديوجراف

مفاجأة وراء ظهور عبلة كامل على موائد الرحمن ..فيديو

الأهلي ومستحقات متأخرة.. تفاصيل أزمة زيزو مع نادي الزمالك |فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

د. محمد زيدان يكتب: الإسلام دين الكون

أرواح خلدها رمضان|بُوصلة الصائمين.. الشيخ محمد رفعت

إيزيس.. عنفوان الحياة

الدكتور صابر حارص يكتب : والفتنة أشد من القتل

أرواح خلدها رمضان.. خاطرة الإمام الشعراوي -1

التبشير بقدوم رمضان سنة نبوية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد جمال

الكبير أوي & رامز موفي ستار.. ساعة الإفطار

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «20»

مني أحمد

رمضان بالمصري

عبد المعطى أحمد

اتقان العمل واجب شرعى فى رمضان

نهال علام

الاختيار

د.هادي التونسي

صديقي الياباني

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة العمل المصرفي بين العميل والبنك

كريمة أبو العينين

رمضان في مصر حاجة...

اﻟﻤﺰﻳﺪ