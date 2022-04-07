ضبط مصنع ألبان بدون ترخيص والتحفظ على 10 أطنان ملح فاسد بالبحيرة

خلال حملات رقابية..

قامت إدارة الرقابة والمتابعة الميدانية بالدیوان العام بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك بالبحيرة وإدارات الرقابة علي المخصبات والمبيدات بمديرية الصحة وإدارة تموين حوش عيسى، بحملات مكبرة.

وكان ذلك تنفيذا لتوجيه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بالمتابعة المستمرة والتصدي بكل حزم لكافة المخالفات مع تكثيف المرور والوقوف على مدى الإلتزام بالقوانين.

قطاع التموين والطب البيطري ومراقبة الأغذية

وتم ضبط مصنع ألبان يدار بدون ترخيص والتحفظ على ١٠ أطنان ملح متحجر وتظهر عليه علامات التلف ومختلط بالشوائب ومتروك بالخلاء.

وضبط محل أدوية بيطرية يدار بدون ترخيص وبداخله ٦٠ عبوة أدوية منتهية الصلاحية وغير مسجلة بوزارة الصحة والزراعة وبدون فواتير.

وضُبط محل مبيدات زراعية بداخله ٢٠ عبوة مبيدات بدون فواتير ومجهولة المصدر.

وتم تحرير ٤ محاضر عدم إعلان اسعار وكذا ٣ محاضر عرض لحوم مكشوفة، وتحرير ١٨ محضر جنح صحية، كما تم سحب ١٤ عينة لارسالها لمعامل، إضافة إلى إعدام ٧ كجم مواد غذائية مختلفة.



قطاع حماية المستهلك

- تحرير ٨ محاضر لعدم الإعلان عن الاسعار لأنشطة تجاريه مختلفة

قطاع الرقابة على المبيدات والمخصبات

- تم المرور علي ١٣ محل للاتجار فى المبيدات والمخصبات وتم ضبط ٦ محلات تقوم بالاتجار في المبيدات والاسمدة الزراعية بدون ترخيص





قطاع رخص المحلات والبيئة

- تم تحرير١٣ انذار لمحلات تدار بدون ترخيص

- وكذا تحرير ٣ محاضر بيئة

و شدد محافظ البحيرة على ضرورة إستمرار تلك الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظة لضبط المخالفين مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .