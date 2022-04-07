رجل يسرق 90 جرعة من لقاح كورونا لهذا السبب .. تفاصيل

ألقت الشرطة الألمانية القبض على رجل بالغ من العمر 60 عاما، بتهمة التزوير في مستندات رسمية و ذلك بعد أن تمكنت الشرطة من ضبطه و بحوذته كميات كبيرة من جرعات كورونا سيبيعها للآخرين بمقابل مادي .

وفقا لما ذكرته وسائل إعلام ألمانية، فإن رجل ستيني لم تفصح الشرطة عن اسمه ، قام بسرقة 90 جرعة من لقاحات كورونا و ذلك بغرض بيعها للمواطنين بمقابل مادي كبير .



و بحسب تحقيقات الشرطة، فإن الرجل حصل على جرعات من لقاح كورونا بطريقة غير شرعية بغرض التربح منها، و ذلك بعد أن أصبحت إستمارة الحصول على لقاح كورونا من المستندات الأساسية في ألمانيا لإستكمال الخطوات في أي جهة حكومة هناك.

قامت الشرطة بإعتقال ذلك الرجل، و مصادرة اللقاحات التي كانت بحوزته و اتهامه بتهمة التزوير في المستندات الرسمية ، و ذلك بسبب بيعه لعشرات المستندات للمواطنين دون حصولهم على اللقاح .

جدير بالذكر أن، عدد من المواطنين في ألمانيا كانوا يرفضون الحصول على لقاح كورونا حتى الآن، فقام ذلك الرجل بإستغلال الفرصة و لكن لم يتخيل أنا ستتسبب في قضاءه بقية حياته في السجن .

