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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

رجل يسرق 90 جرعة من لقاح كورونا لهذا السبب .. تفاصيل

صدى البلد

ألقت الشرطة الألمانية القبض على رجل بالغ من العمر 60 عاما، بتهمة التزوير في مستندات رسمية و ذلك بعد أن تمكنت الشرطة من ضبطه و بحوذته كميات كبيرة من جرعات كورونا سيبيعها للآخرين بمقابل مادي . 
وفقا لما ذكرته وسائل إعلام ألمانية، فإن رجل ستيني لم تفصح الشرطة عن اسمه ، قام بسرقة 90 جرعة من لقاحات كورونا و ذلك بغرض بيعها للمواطنين بمقابل مادي كبير . 

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و بحسب تحقيقات الشرطة، فإن الرجل حصل على جرعات من لقاح كورونا بطريقة غير شرعية بغرض التربح منها، و ذلك بعد أن أصبحت إستمارة الحصول على لقاح كورونا من المستندات الأساسية في ألمانيا لإستكمال الخطوات في أي جهة حكومة هناك. 
قامت الشرطة بإعتقال ذلك الرجل، و مصادرة اللقاحات التي كانت بحوزته و اتهامه بتهمة التزوير في المستندات الرسمية ، و ذلك بسبب بيعه لعشرات المستندات للمواطنين دون حصولهم على اللقاح . 
جدير بالذكر أن، عدد من المواطنين في ألمانيا كانوا يرفضون الحصول على لقاح كورونا حتى الآن، فقام ذلك الرجل بإستغلال الفرصة و لكن لم يتخيل أنا ستتسبب في قضاءه بقية حياته في السجن . 
 

الشرطة الألمانية التزوير مستندات رسمية جرعات كورونا مقابل مادى لقاحات كورونا

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