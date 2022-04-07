اخبار التعليم.. 58 عالما يفوزون بجوائز الدولة لعام 2021... إجراءات لدعم جهود الدولة في قضية الأمن المائي

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

تبدأ 7 مايو.. تفاصيل المواعيد الجديدة لامتحانات المرحلة الابتدائية بالقليوبية

أعلنت محافظة القليوبية ‎ إجراء تعديلات على جدول امتحانات نهاية العام الدراسي للصفوف الخامس والسادس الابتدائي، ليكون عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، حيث أنه من المقرر أن تبدأ الامتحانات في 7 مايو المقبل وتستمر حتى 26 مايو المقبل.



الحاصل على جائزة الدولة التشجيعية: تمثل دعما معنويا كبيرا للباحثين



أعلن مجلس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في دورته رقم 179، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس مجلس الأكاديمية، بحضور المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ونائب رئيس المجلس، وجميع أعضاء المجلس، أسماء السادة الفائزين بجوائز الدولة (جوائز النيل، التقديرية، التفوق، والتشجيعية)، كما أعلن المجلس جوائز المرأة والرواد التي تمنحها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا سنويًا، وبلغ العدد الإجمالي للجوائز 68 جائزة.



ممدوح مهدى يهنئ علماء جامعة حلوان الفائزين بجوائز الدولة



قدم الأستاذ الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس جامعة حلوان والنواب والعمداء وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بالجامعة التهنئة إلى أعضاء هيئة التدريس بالجامعة والذين فازوا بجوائز الدولة هذا العام وهم: الأستاذ الدكتور محمد عبد المنعم محمد دخيل الأستاذ بكلية العلوم جامعة حلوان لفوزه بجائزة الدولة للتفوق في العلوم والعلوم التكنولوجيا المتقدمة، و الدكتورة حنان بسيوني أحمد عوض الله الأستاذ المساعد بكلية العلوم جامعة حلوان لحصولها علي جائزة الدولة التشجيعية في العلوم التكنولوجية المتقدمة التي تخدم مجالات العلوم الأساسية.



إعلان جوائز الدولة لعام 2021.. 58 عالما يحصلون على 9 ملايين جنيه



أعلن مجلس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في دورته رقم 179، منذ قليل برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس مجلس الأكاديمية، بحضور المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا نائب رئيس المجلس، وجميع أعضاء المجلس، أسماء الفائزين بجوائز الدولة (جوائز النيل، التقديرية، التفوق، والتشجيعية)، كما أعلن المجلس جوائز المرأة والرواد التي تمنحها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا سنويًا، وبلغ العدد الإجمالي للجوائز 68 جائزة.



التربية والتعليم: نتخذ إجراءات لدعم جهود الدولة في قضية الأمن المائي| تفاصيل



أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن هناك إجراءات تتخذها الوزارة لدعم جهود الدولة في قضية الأمن المائي .