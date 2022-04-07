"التربية والتعليم": نتتخذ إجراءات لدعم جهود الدولة في قضية الأمن المائي| تفاصيل

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن هناك إجراءات تتخذها الوزارة لدعم جهود الدولة في قضية الأمن المائي .

حيث أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم ، أنه في إطار الخطة العاجلة لترشيد وتدبير الاحتياجات المائية ، يقوم مركز تطوير المناهج بالتوعية من خلال تضمين المناهج وأساليب ترشيد المياه.

وقال المصدر في تصريحات لـ صدى البلد : أن قطاع التعليم يقوم أيضا من خلال الادارة العامة للتربية البيئية والسكانية بتدريب كوادر الادارة على عمل زيارات ميدانية للمدارس للتوعية بأنشطة السباكة والصيانة وترشيد استهلاك المياه ، وعرض أفلام توعوية بأهمية ترشيد استهلاك المياه.

وعلى جانب آخر .. ساهمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في خطة الدولة لـ صون الطبيعة وحماية مواردها في مصر ، باعتبار تحقيق نظام بيئي متكامل ومستدام من أبرز اهداف النسخة الجديدة لـ رؤية مصر 2030

وفي هذا التقرير يرصد موقع صدى البلد ، أبرز إجراءات وزارة التربية والتعليم ، للمساهمة في تحقيق هدف الاستدامة البيئية في رؤية مصر 2030 .

حيث قالت وزارة التربية والتعليم ، أنه من أبرز الإجراءات التي تم اتخاذها للمساهمة في ذلك :

ادراج مواجهة الآثار المترتبة على التغيرات المناخية في المناهج ، مع وضع دروس للتأكيد على تعزيز المرونة والقدرة على مواجهة المخاطر والكوارث الطبيعية والاعتماد المتزايد على الطاقة المتجددة .

تنفيذ مشروع توليد الطاقة الشمسية على عدد من المدارس من خلال مساهمة منحة بنك التعمير الألماني وذلك بعدد 116 مدرسة.

جاري تحديث معايير تصميم وتنفيذ المباني المدرسي لزيادة الاعتماد على التهوية والانارة الطبيعية واضافة عناصر بالموقع العام للمدارس لجعل المدارس جاذبة.

جاري الاعداد لعمل مسابقة معمارية لتطوير النماذج التصميمية المعمول بها حاليا لزيادة عناصر الاستدامة الموجودة في المباني المدرسية.

تضمين ثقافة التنمية المستدامة والبيئة في 70% من المناهج التعليمية.

تنفيذ مجموعة من الأنشطة التوعوية من قبل ادارة التربية البيئية والسكانية في الوزارة.

وكانت قد قررت الدولة في مطلع عام 2018 تحديث اجندتها للتنمية المستدامة بمشاركة مختلف الوزارات والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني ، وبالاستعانة بعدد من أرفع الخبراء في مختلف المجالات وذلك لمواكبة التغييرات التي طرأت على السياق المحلي والإقليمي والعالمي.

وقد اهتم الاصدار الثاني لرؤية مصر 2030 بأن تصبح رؤية ملهمة تشرح كيف يستخدم المساهمة المصرية الاجندة الاممية ، وكيف سيخدم ذلك السياق العالمي .

وتؤكد الرؤية المحدثة على تناول وتداخل كل القضايا من منظور الابعاد الثلاثة للتنمية المستدامة : البيئي ، والاقتصادي ، والاجتماعي ، فهي رؤية شاملة متسقة تتكون من استراتيجيات قطاعية للجهات الحكومية المختلفة.

وتركز رؤية مصر 2030 على الارتقاء بجودة حياة المواطن وتحسين مستوى معيشته في مختلف نواحي الحياة ، وذلك من خلال التأكيد على ترسيخ مبادئ العدالة والاندماج الاجتماعي ومشاركة كافة المواطنين في الحياة السياسية والاجتماعية ، ويأتي ذلك جنبا إلى جنب مع تحقيق نمو اقتصادي مرتفع ، احتوائي ومستدام وتعزيز الاستثمار في البشر وبناء قدراتهم الابداعية من خلال الحث على زيادة المعرفة والابتكار والبحث العلمي في كافة المجالات.

وتعطي رؤية مصر 2030 أهمية لمواجهة الآثار المترتبة على التغيرات المناخية من خلال وجود نظام بيئي متكامل ومستدام يعزز المرونة والقدرة على مواجهة المخاطر الطبيعية ، ودعم نظم المتابعة والتقييم وتمكين الإدارات المحلية ، وتأتي كل هذه الاهداف المرجوة في إطار ضمان السلام والأمن المصري وتعزيز الريادة المصرية إقليميا ودوليا.

ومن أهم المبادرات التي ساهمت وزارة التربية والتعليم قبل اندلاع أزمة كورونا وبعدها فيها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة المستحدثة في رؤية مصر 2030 : جودة الحياة ، العدالة والاندماج ، الاقتصاد القوي ، المعرفة والابتكار ، الاستدامة البيئية ، الحوكمة ، السلام والأمن ، المكانة الريادية.