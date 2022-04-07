مخرجة مين قال تظهر فى سابع حلقاته كممثلة .. تفاصيل

ظهرت المخرجة نادين خان ضمن أحداث الحلقة السابعة من مسلسلها مين قال ، حيث ظهرت كممثلة فى دور صديقة الطفولة للفنانة نادين .

وكانت قد طرحت الحلقة السابعة من مسلسل مين قال عبر منصة شاهد vip منذ قليل ، حيث شهدت العديد من الأحداث.

وحملت الحلقة السابعة من مسلسل مين قال العديد من الأحداث ومنها قام شريف ( أحمد داش ) ببيع اول قطعة من المقاعد التي صنعها من الورق ، وكانت المفاجأة حين قام صديقه المقرب بتعاطي بعض الحبوب المخدرة واعتراف سلمي لحبيبة شريف ( أميرة الديب ) أمامه بحبه .

نادين خان

مسلسل مين قال تدور أحداث مسلسل مين قال حول المشاكل التى يتعرض لها الشباب فى سن الـ 18 ، من خلال شخصية أب ، يجد ذاته امام التغيرات التى طرأت على نجله مع دخوله مرحلة الشباب

قصة مسلسل مين قال :

تدور أحداث مسلسل مين قال حول عائلة مصرية يتمكن ابنها من اجتياز مرحلة الثانونة العامة ، حيث الخلاف بين الابن والأب بسبب رغبة الأول فى دخول ابنه كلية الهندسة ، بينما يسعي الأخير الى دراسة التجارة . يقوم ببطولة مسلسل مين قال عدد من الفنانين على رأسهم بطولة جمال سليمان - نادين - أحمد داش - ديانا هشام .