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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مخرجة مين قال تظهر فى سابع حلقاته كممثلة .. تفاصيل

نادين خان
نادين خان

ظهرت المخرجة نادين خان ضمن أحداث الحلقة السابعة من مسلسلها مين قال ، حيث ظهرت كممثلة فى دور صديقة الطفولة للفنانة نادين .

وكانت قد طرحت الحلقة السابعة   من مسلسل مين قال عبر منصة شاهد vip منذ قليل  ، حيث شهدت العديد من الأحداث.

وحملت الحلقة السابعة من مسلسل مين قال العديد من الأحداث ومنها قام شريف ( أحمد داش ) ببيع اول قطعة من المقاعد التي صنعها من الورق ، وكانت المفاجأة حين قام صديقه المقرب بتعاطي بعض الحبوب المخدرة واعتراف سلمي  لحبيبة شريف  ( أميرة الديب ) أمامه بحبه .

نادين خان 

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مسلسل مين قال  تدور أحداث مسلسل مين قال  حول المشاكل التى يتعرض لها الشباب فى سن الـ 18 ، من خلال شخصية أب ، يجد ذاته امام التغيرات التى طرأت على نجله مع دخوله مرحلة الشباب

قصة مسلسل مين قال :

تدور أحداث مسلسل مين قال حول عائلة مصرية يتمكن ابنها من اجتياز مرحلة الثانونة العامة ، حيث الخلاف بين الابن والأب بسبب رغبة الأول فى دخول ابنه كلية الهندسة ، بينما يسعي الأخير الى دراسة التجارة . يقوم ببطولة مسلسل مين قال عدد من الفنانين على رأسهم  بطولة  جمال سليمان - نادين  - أحمد داش -  ديانا هشام .

 

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