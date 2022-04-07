بـ جلباب أبيض.. أحمد حسن في أحدث ظهور عبر انستجرام

نشر الكابتن أحمد حسن، لاعب منتخب مصر السابق، صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهر أحمد حسن في الصورة مرتديا جلباب باللون الأبيض، ونالت الصورة اعجاب عدد كبير من المتابعين.

ونشر الكابتن أحمد حسن، لاعب منتخب مصر السابق، عدة صور له بملابس الاحرام من داخل الطائرة اثناء توجهه الى السعودية لأداء مناسك العمرة.

وعلق أحمد حسن على الصور قائلا :“ بسم الله توكلت على الله ، اللهم لبيك عمرة ”.

يذكر أن أحمد حسن، كشف عن أن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، طلب التعاقد مع مهاجم ، وان النادى يفاوض ثنائي أجنبي للتعاقد مع أحدهم.

أحمد حسن : الأهلي يفاوض ثنائي أجنبي للتعاقد مع أحدهم

وكتب أحمد حسن عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي “ فيسبوك ” خاص.. موسيماني طلب التعاقد مع مهاجم والأهلي يفاوض ثنائي أجنبي للتعاقد مع أحدهم.