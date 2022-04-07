عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

خلفا لكندا والمغرب..اعتماد ترشيح مصر والاتحاد الأوروبي لرئاسة المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب

اللجنة التنسيقية
اللجنة التنسيقية للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب

اعتمدت اللجنة التنسيقية للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، الترشيح المشترك لمصر والاتحاد الأوروبي لرئاسة المُنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب لمدة عامين، خلفاً لكندا والمغرب، حيث تتولى مصر الرئاسة من مارس 2023 إلى مارس 2025، بينما يتولى الاتحاد الأوروبي الرئاسة من سبتمبر 2022 إلى سبتمبر 2024، وهو ما يدل على تقدير أعضاء المنتدى للدور البارز الذي تضطلع به مصر في مجال مكافحة الإرهاب على المستويين الإقليمي والدولي، وجهودها الحثيثة في هذا الصدد.


وتعتزم مصر خلال فترة الرئاسة المُشتركة للمُنتدى البناء على الخبرات المتميزة التي تتمتع بها في مجال مكافحة الإرهاب للدفع قدماً بتنفيذ وثيقة الرؤية الاستراتيجية للمنتدى (2021-2031)، وتعزيز فعالية المنظومة الدولية لمكافحة الإرهاب، ودعم جهود الدول الأعضاء في تنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب. فضلاً عن تعزيز الاهتمام بالقارة الإفريقية، وإيلاء الاهتمام اللازم باحتياجات الدول النامية، وتطوير التنسيق القائم مع الآليات الإقليمية المعنية بمكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى مواصلة طرح مبادرات ذات مردود ملموس في إطار مجموعات العمل الخاصة بالمُنتدى.


وتجدر الإشارة إلى أن المُنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب أُنشئ عام 2011 كآلية متعددة الأطراف توفر منصة لمسئولي موضوعات مكافحة الإرهاب لتبادل الخبرات والممارسات المثلى، وتطوير منظومة الأُطر المرجعية الدولية الخاصة بموضوعات مكافحة الإرهاب، خاصة فيما يتعلق بتنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، وذلك بالتنسيق مع أجهزة الأمم المتحدة المعنية بمكافحة الإرهاب، والمنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة. وتُعد مصر إحدى الدول المؤسسة للمُنتدى الذي يضم في عضويته 30 دولة.


وينبثق عن المُنتدى خمس مجموعات عمل من بينها مجموعة عمل بناء القدرات لدول شرق إفريقيا التي تترأسها مصر بالاشتراك مع الاتحاد الأوروبي منذ سبتمبر 2017، كما سبق وترأست مصر مجموعة عمل العدالة الجنائية وسيادة القانون بالاشتراك مع الولايات المتحدة خلال الفترة من 2011 إلى 2017.
 

مصر الاتحاد الأوروبي مكافحة الارهاب الرؤية الاستراتيجية المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب مصر والاتحاد الأوروبي اتحاد الأوروبى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيفا يتخذ قرارا جديدا بشأن إعادة مباراة مصر والسنغال.. ما القصة؟ "فيديوجراف"

إعادة مباراة مصر والسنغال .. جدل كبير وأمل أخير | تقرير

اعتراف غادة عادل يفضح فبركة مقالب رامز جلال

خبيرة تغذية تحذر من شوربة "لسان العصفور" في رمضان| فيديو

استجابة للأهلي|وزير الرياضة يخاطب الأجهزة المعنية بشأن الحضور الجماهيري لمباراة الرجاء

مفاجأة وراء ظهور عبلة كامل على موائد الرحمن ..فيديو

موجة حارة تهاجم البلاد .. الحرارة تنخفض 8 درجات في هذا الموعد

سقوط أمطار بالسواحل .. الأرصاد : انخفاض الحرارة بعد المغرب اليوم| فيديو

موضوعات متعلقة

اهتزاز مصداقية المنظمة .. الخارجية: معايير مزدوجة والكيل بأكثر من مكيال في تعليق عضوية روسيا بحقوق الإنسان

التحول الأخضر والرقمنة والنقل الذكي على رأس محادثات سفير مصر مع "المفوضية الأوروبية"

"الخارجية": إنشاء مجلس قيادة في اليمن يعبر بالبلاد إلى بر الأمان والاستقرار

150 من العاملين بالمجال الطبي بـ20 مستشفى في صربيا يزورون الغردقة

سفير مصر بالجزائر يبحث التعاون مع وزير الصناعة الصيدلانية في مجال الدواء

مصر تهدي شحنة من الأمصال واللقاحات البيطرية إلى جنوب السودان

سفير مصر ببروكسل يبجث مع مجلس الشيوخ البلجيكي أهمية تعزيز التعاون البرلماني

رئيس جمهورية موريشيوس يهنئ مصر باستضافة قمة المناخ ورئاسة الكوميسا

ترشيحاتنا

ردا على العقوبات.. روسيا: سنتخذ إجراءات انتقامية ضد أمريكا

تقرير تركي : النصر السعودي ينافس مارسيليا وليون لـ ضم مصطفى محمد

دي بروين عن مواجهة ليفربول: المهمة صعبة.. ونريد الفوز بالألقاب الثلاثة المتبقية

"معلومات الوزراء": 75.3% من المواطنين راضون عن سلع معارض اهلًا رمضان..فيديوجراف

الأحق بالكرة الذهبية.. لماذا يسمى كريم بنزيما بـ«الحكومة» في ريال مدريد؟

انفجار يهز تل أبيب وإصابة 5 أشخاص جراء إطلاق نار على إسرائيليين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مكتوب عليا الحلقة 6.. أكرم حسني يترك وظيفته ويغني "ستو أنا"

حسن الرداد : بابلو مصري بطابع مكسيكي .. ورسمت شكله بعيدًا عن النمطية .. والتزامي تجاه فريق عمل تحت تهديد السلاح وراء عودتي رغم الظروف الصعبة

البسو الجواكت تاني.. ماذا قالت هيئة الأرصاد الجوية عن عودة الشتاء؟

بـ 993 فرعًا.. الداخلية: توافر السلع بأسعار مخفضة داخل منافذ «كلنا واحد»|صور

فيديو

مشهدي مع السقا عمل لي مشكلة مع خطيبي .. سهام جلال تكشف كواليس فيلم صعيدي في الجامعة الامريكية

ضربت رجالة كتير واللي يشتمني هشتمه.. ماذا قالت رحاب الجمل عن باسم سمرة "فيديوجراف"

بعد اكتشاف مخاطرها.. ماذا تفعل شوكولاتة كيندر في الأطفال ؟ "فيديوجراف"

حسن الرداد : بابلو مصري بطابع مكسيكي .. ورسمت شكله بعيدًا عن النمطية .. والتزامي تجاه فريق عمل تحت تهديد السلاح وراء عودتي رغم الظروف الصعبة

المزيد

ساحة رأي

د. محمد زيدان يكتب: الإسلام دين الكون

أرواح خلدها رمضان|بُوصلة الصائمين.. الشيخ محمد رفعت

إيزيس.. عنفوان الحياة

الدكتور صابر حارص يكتب : والفتنة أشد من القتل

أرواح خلدها رمضان.. خاطرة الإمام الشعراوي -1

التبشير بقدوم رمضان سنة نبوية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد جمال

الكبير أوي & رامز موفي ستار.. ساعة الإفطار

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «20»

مني أحمد

رمضان بالمصري

عبد المعطى أحمد

اتقان العمل واجب شرعى فى رمضان

نهال علام

الاختيار

د.هادي التونسي

صديقي الياباني

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة العمل المصرفي بين العميل والبنك

كريمة أبو العينين

رمضان في مصر حاجة...

اﻟﻤﺰﻳﺪ