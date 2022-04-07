عقب مقلب رامز جلال.. محمد أنور لـ فان دام: thank you

نشر الفنان محمد أنور صورة بصحبه الفنان العالمي فان دام، من كواليس حلقته في برنامج “رامز موفي ستار”، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وعلق محمد أنور على الصورة، كاتبًا: “Thank you ياعم فانداااااااااام”.

وحل الفنان محمد أنور ضيفا على رامز جلال، في برنامج «رامز موفي ستار»، الذي يعرض عبر فضائية «MBC مصر».

وتفاجأ أنور، عندما رأى الفنان العالمى "فان دام" قائلا:" ممكن احضنك، كنت أقوم بتقليد ما تفعله وأنا صغير ، أنت مش عارف بتمثل قدام مين فى مصر".

ودخل محمد أنور فى نوبة بكاء شديدة خلال تنفيذ المقلب فيه، مؤكدا أنه بعد ما حدث استحالة يشارك فى فيلم أكشن.



التصوير

تم تصوير حلقات برنامج رامز موفي ستار، في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، بمشاركة من النجم العالمي فان دام، حيث يكون هناك أجواء من الإثارة والتشويق والرعب للضيوف خلال الحلقات.

وشملت قائمة ضيوف برنامج رامز جلال الجديد في مجال الفن عددا من الأسماء ، هم ياسمين صبري ، عمرو يوسف ، غادة عادل ، محمد أنور ، صابرين ، نجلاء بدر ، هدي المفتي ، تارا عماد ، سنتيا خليفة ، وكل من نجمي الكوميديا سليمان عيد ومحمد محمود بالاضافة الي الفنان السعودي الكبير عبد الله السدحان.