عمل جبان.. مصطفى بكري: الكاهن أرسانيوس توفي شهيدًا بسبب مُسن إرهابي|فيديو

قال الإعلامي مصطفى بكري، إنه منذ قليل قام رجل مسن يبلغ من العمر 60 عاما بطعن أحد الكهنة في منطقة الكورنيش بالإسكندرية، وهو الكاهن أرسانيوس.

وأضاف مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن الكاهن توفي شهيدا نتيجة هذا العمل الجبان، ولكن وزارة الداخلية القت القبض على الإرهابي.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن وزارة الداخلية قامت بعمل بيان يؤكد أن الخدمات الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية تمكنت من ضبط مسن عمره 60 عاماً اعتدى على رجل دين مسيحى أثناء سيره بالكورنيش بمنطقة سيدى بشر بالإسكندرية باستخدام "سكين" كانت بحوزته.

وتم نقل المصاب لأحد المستشفيات لتلقى العلاج إلا أنه توفى لحظة إسعافه.