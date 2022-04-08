عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هل يفطر الصائم بعد آذان المغرب أم الصلاة ؟ ..الإفتاء تجيب

صدى البلد

قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بـ دار الإفتاء المصرية، إن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) كان إذا أذن المغرب وهو صائم كان يفطر أولًا ثم يصلي المغرب. 


وأضاف "وسام" خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء المصرية، في إجابته على سؤال «هل يفطر الصائم قبل أن يصلي المغرب أم بعد أن يؤدي صلاة المغرب؟»، أن سُنة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فى هذا الأمر هو أنه كان يفطر أولًا، فعن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ -رضي الله عنه- قال: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يُفْطِرُ عَلَى رُطَبَاتٍ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ رُطَبَاتٌ، فَعَلَى تَمَرَاتٍ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ حَسَا حَسَوَاتٍ مِنْ مَاءٍ» أخرجه أبو داود في سننه. 


وأشار إلى أن السُنة والقدوة برسول الله (صلى الله عليه وسلم) أولى بالاتباع، وهي أن يكسر المسلم كما يقولون صومه ثم يصلى ثم يأكل بعد ذلك ما شاء.

أمران ينقصان من أجر الصائم.. عالم بالأوقاف يكشف عنهما|فيديو

هل ترك السحور يؤثر في ثواب الصيام؟.. فتوى الأزهر يجيب

حكم تأخير الجائع الأكل بعد الصلاة 


قال مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، إن الصلاة بحضرة الطعام مكروهة، فإذا كان الإنسان جائعًا، أو وضع أمامه طعام يشتهيه فإن الأولى له أن يأكل أولا ثم يصلى حتى لا ينشغل عن الصلاة بالأكل، ويستحضر فيها الخشوع التام ولا يكون قلبه معلقًا بالطعام.

واستشهد المركز فى فتوى له، على ذلك ما أخرجه مسلم فى صحيحه عن عائشة رضى الله عنها قالت قال النبى صلى الله عليه وسلم «لَا صَلَاةَ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ وَلَا هُوَ يُدَافِعُهُ الْأَخْبَثَانِ»، وحديث: «إِذَا وُضِعَ عَشَاءُ أحَدِكُمْ وأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَابْدَؤُوا بالعَشَاءِ ولَا يَعْجَلْ حتَّى يَفْرُغَ منه وكانَ ابنُ عُمَرَ: يُوضَعُ له الطَّعَامُ، وتُقَامُ الصَّلَاةُ، فلا يَأْتِيهَا حتَّى يَفْرُغَ، وإنَّه لَيَسْمَعُ قِرَاءَةَ الإمَامِ» (البخارى ومسلم)

وأفاد بأن الصلاة تكون مكروهة فى هذا الوقت، والكراهة لا تمنع صحة الصلاة، فالصلاة صحيحة لا شئ فيها لأنها مكتملة الشروط والأركان، أما النهى فى الحديث السابق فإنه يحمل على الكراهة، والنهى فى الحديث الأول يحمل على نفى الكمال لا نفى الصحة، أى لا صلاة كاملة ولكنها صحيحة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المغرب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيفا يتخذ قرارا جديدا بشأن إعادة مباراة مصر والسنغال.. ما القصة؟ "فيديوجراف"

حادث إجرامي بشع | الكنيسة : استشهاد القمص أرسانيوس وديد بالإسكندرية

إعادة مباراة مصر والسنغال .. جدل كبير وأمل أخير | تقرير

الإفتاء تحذر من فعل خاطئ وقت أذان الفجر يفسد الصيام

اعتراف غادة عادل يفضح فبركة مقالب رامز جلال

يقظة رجال "الداخلية" تنجح في ضبط مرتكب حادث الإسكندرية

ضبط مُسن قتل رجل دين مسيحيًا أثناء سيره بكورنيش الإسكندرية

مفاجأة وراء ظهور عبلة كامل على موائد الرحمن ..فيديو

ترشيحاتنا

"مكأفاة التوقيع" تؤجل إجراءات ارتداء أشرف بن شرقي قميص الأهلي

"الأزهر" يحتفي بذكرى تأسيسه.. و"الحسين" يستقبل رواده في الجمعة الأولى من رمضان

لرفع كفاءة القطاع الصحي.. 6 خدمات تقدم من المجلس الصحى المصرى وفقا للقانون

ظنوا أنها حبة بطاطس.. اكتشاف قنبلة يدوية داخل مصنع رقائق بنيوزيلاندا

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 8-4-2022.. والقنوات الناقلة

10 سنوات سجن .. احذر التعدى بالأسلحة البيضاء والتسبب فى حدوث عاهة مستديمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أصل موائد الرحمن.. بدأت مع دخول الإسلام وابن طولون فرضها على الأثرياء

حصار مالي وحظر تعامل.. كيف تعاقب أمريكا ابنتي فلاديمير بوتين؟

الأحق بالكرة الذهبية.. لماذا يسمى كريم بنزيما بـ«الحكومة» في ريال مدريد؟

مكتوب عليا الحلقة 6.. أكرم حسني يترك وظيفته ويغني "ستو أنا"

فيديو

وزير الدفاع يلتقي بمقاتلي قوات الصاعقة

مربوحة الكبير أوي 6 .. كيف وقع اختيار أحمد مكي على بطلة الجزء السادس "فيديوجراف"

مشهدي مع السقا عمل لي مشكلة مع خطيبي .. سهام جلال تكشف كواليس فيلم صعيدي في الجامعة الامريكية

ضربت رجالة كتير واللي يشتمني هشتمه.. ماذا قالت رحاب الجمل عن باسم سمرة "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

د. محمد زيدان يكتب: الإسلام دين الكون

أرواح خلدها رمضان|بُوصلة الصائمين.. الشيخ محمد رفعت

إيزيس.. عنفوان الحياة

الدكتور صابر حارص يكتب : والفتنة أشد من القتل

أرواح خلدها رمضان.. خاطرة الإمام الشعراوي -1

التبشير بقدوم رمضان سنة نبوية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد جمال

الكبير أوي & رامز موفي ستار.. ساعة الإفطار

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «20»

مني أحمد

رمضان بالمصري

عبد المعطى أحمد

اتقان العمل واجب شرعى فى رمضان

نهال علام

الاختيار

د.هادي التونسي

صديقي الياباني

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة العمل المصرفي بين العميل والبنك

كريمة أبو العينين

رمضان في مصر حاجة...

اﻟﻤﺰﻳﺪ