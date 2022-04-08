إصابة الممثلة سارة جيسيكا باركر بفيروس كورونا وتأجيل عرضها في برودواي

أصيبت الممثلة الأمريكية سارة جيسيكا باركر بفيروس كورونا، وتأجل عرضها ليلة الخميس في برودواي، بعد ثبوت إيجابية عينة زوجها الثلاثاء الماضي.

وأجرت سارة جيسيكا باركر التي تبلغ من العمر 57 عاما، اختبارين وفقا للبيان المرسل من ممثلها، وألغي العرض لضمان سلامة الجميع في المسرح.

عادت سارة جيسيكا باركر وزوجها إلى برودواي لاستئناف عرض مسرحيتهما بعد حوالي عامين من التوقف والتأجيل بسبب جائحة فيروس كورونا.

سارة جيسيكا باركر حققت نجاحا كبيرًا من خلال مسلسل sex and the city، وحصلت على عدة جوائز بفضل مشاركتها في هذا العمل.

وتعد سارة جيسيكا باركر تعد من أبرز نجمات هوليوود اللأتي يحرصن على الحفاظ على أناقتهن، وتبلغ حاليا من العمر 57 عاما.