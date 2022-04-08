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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فان دام يدافع عن محمد أنور: انت جنتل مان واحنا اخوات

محمد أنور مع فان
محمد أنور مع فان دام

دافع الممثل البلجيكي جان كلود فان دام عن الممثل المصري محمد أنور بعد موجة الانتقادات الموجهة له عقب مشاركته في حلقة الخميس، من برنامج رامز موفي ستار. 

وانتقد جمهور مواقع التواصل الاجتماعي، محمد أنور بعد ترحيبه الزائد للممثل جان كلود فان دام، ومحاولته لمجاملته بجمل وصفت بأنها لا تليق بممثل مصري مثل رغبته في تقبيل قدمه لعدم تصديقه بأنه قابله في الحقيقة. 

وشارك محمد أنور مع متابعيه عبر تطبيق انستجرام، رسالة موجهة له من جان كلود فان دام، يدافع فيها عنه بعدما علم بالانتقادات الموجهة له عقب إذاعة حلقة رامز موفي ستار. 

وقال فان  دام إنه سعيد بالمشاركة مع رامز جلال في تجربة برنامج المقالب "رامز موفي ستار"، كما عبر عن امتنانه لظهوره مع الممثل المصري محمد أنور الذي أظهر أخلاقيات وقلب طيب طوال تعاونهما سويا. 

وأوضح فاند دام أنه لا يوجد فرق بينهما، وقال لمحمد أنور إنهما أخوات ووصفه بأنه جنتل مان حقيقي وشخص ذو قلب طيب، وإنه يتطلع لتكرار التجربة ولقاء النجوم المصريين مرة أخرى. 

فيما علق محمد أنور على رسالة فان دام قائلا:" شكرا جدا علي كلام حضرتك ده إنك وضحت قصدي وان الكلام كان عفوي ومقصدش بيه أي حاجه غير إني أعبر عن حبي ليك من طفولتي وكنت بحاول أجمع كل الإنجليزي اللي اتعلمته من صغري عشان اعبرلك عن حبي ده". 

واستطرد محمد أنور:" لكني عمري ما أقدر إني أقلل من الفن المصري ولا الفنانين المصريين ولو حد فهم ده فانا بعتذرله.. وانما الجمله طلعت بشكل عفوي مني كنت عاوز اوضحلك بس اني بحبك جدا بس ممكن يكون من التوتر قولت جمله ماينفعش تتقال بس كان قصدي اوصل بيها فرحتي وحبي ليك.. شكرا وهتفضل طول عمرك نجمي المفضل". 

محمد انور فان دام رامز جلال رامز موفي ستار Arts Entertainment

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