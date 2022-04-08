أداء سلبي لمؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي حيث تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 1.21% ليغلق عند مستوى 11101.94 نقطة.

وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.48% ليغلق عند مستوى 1901.08 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" انخفاضًا بنحو 0.4% ليغلق عند مستوى 2882.24 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" هبوطًا بنحو 0.9% ليغلق عند مستوى 13588.21 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 8.5% ليغلق عند مستوى 4275.87 نقطة.

وتراجع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية21.1 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضي، في حين بلغت كمية التداول نحو 1.210 مليار ورقة منفذة على 154 ألف عملية.

جاء ذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 23.9 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 1.633 مليار ورقة منفذة على 189 ألف عملية خلال الأسبوع السابق عليه.