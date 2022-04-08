حالة الطقس| انخفاض درجات الحرارة لمدة أسبوع والأرصاد تحذر من تخفيف الملابس

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن انكسار الموجة الحارة التي شهدتها البلاد خلال اليومين الماضيين، اعتبارا من الطقس اليوم الجمعة طقس سابع أيام رمضان، لتعود من جديد حول معدلاتها الطبيعية.

وقالت هيئة الأرصاد، إنه بعد أن شهدت كافة أنحاء البلاد ارتفاع في درجات الحرارة، من المتوقع، خلال الطقس اليوم، طقس سابع أيام رمضان، أن يبدأ الانخفاض التدريجي علي شمال البلاد حيث تكون درجة الحرارة على القاهرة 32 درجة ويستمر الانخفاض لمدة أسبوع قادم وعليه تنخفض درجة الحرارة الصغرى.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، من عدم تخفيف الملابس ليلا وفي الصباح الباكر، وأوضحت أن الظاهرة المؤثرة هي الشبورة المائية صباحا على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من وإلي القاهرة.

ويشهد حالة الطقس اليوم، الجمعة، طقس سابع أيام رمضان، انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، بينما تظل الأجواء شديدة الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب البلاد.

ويكون الطقس اليوم، طقس سابع أيام رمضان؛ حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب البلاد.

وبحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية، يشهد الطقس اليوم، طقس سابع أيام رمضان، شبورة مائية كثيفة صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ويشهد الطقس اليوم، طقس سابع أيام رمضان، نشاط للرياح على مناطق من مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وعن درجات الحرارة المتوقعة خلال الطقس اليوم، طقس سابع أيام رمضان، يشهد انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، تكون كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحرى 32 للعظمى والصغرى 16

السواحل الشمالية 24 للعظمى والصغرى 16

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 37 للعظمى والصغرى 25

شمال الصعيد 37 للعظمى والصغرى 20

جنوب الصعيد 43 للعظمى والصغرى 25