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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تعلن تدمير 2400 دبابة وطائرة مسيرة في أوكرانيا

إيجور كوناشينكوف
إيجور كوناشينكوف

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، تدمير أكثر من 400 طائرة مسيرة ونحو ألفي دبابة ومركبة مدرعة للقوات المسلحة الأوكرانية، منذ بداية العملية العسكرية الخاصة.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيجور كوناشينكوف، خلال إحاطة إعلامية: “منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، تم تدمير ما يلي: 97 طائرة هليكوبتر و421 طائرة بدون طيار و228 منظومة صاروخية مضادة للطائرات و2019 دبابة ومدرعة و23 راجمة صواريخ و874 منصة مدفعية ميدانية وهاون؛ وكذلك 1917 مركبة عسكرية خاصة”.

وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس، من قصف القوات الأوكرانية.

ورداً على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية غير مسبوقة على روسيا، في محاولة للضغط على موسكو لوقف العملية العسكرية في أوكرانيا.

وخلال الفترة الماضية، عقد مسؤولون روس وأوكرانيون عدة جلسات تفاوض بهدف التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين الجانبين، وتسوية الأزمة الأوكرانية.

وفرض الاتحاد الأوروبي، أمس حظرا على واردات الفحم الروسي يدخل حيز التنفيذ بعد 120 يوما وقرر إغلاق الموانئ الأوروبية أمام السفن الروسية، في إطار حزمة خامسة من العقوبات ضد موسكو.

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