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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الأرصاد: انخفاض الحرارة 10 درجات عن أمس.. فيديو

الأرصاد
الأرصاد

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الجو خلال الأيام المقبلة، وقالت إن موجة الحر انكسرت من اليوم وبدأت انخفاضات ملحوظة وواضحة في درجات الحرارة، مقارنة بالأمس بحوالي 7 درجات على القاهرة الكبرى، وقد تصل إلى 10 درجات على السواحل الشمالية للبلاد، مشيرةً إلى أن العظمى على القاهرة الكبرى ستكون 32 درجة مئوية.


وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، على القناة الأولى، أن الأجواء خلال فترة النهار ستكون حارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومعتدلة الحرارة على المحافظات الشمالية، وسيكون الطقس شديد الحرارة على محافظات شمال وجنوب الصعيد، لكنّ درجات الحرارة انخفضت بنحو 4 درجات على محافظات شمال الصعيد. 


وأشارت إلى أنه «من المتوقع خلال الأيام القادمة المزيد من الانخفاضات في درجات الحرارة، وسنصل إلى 27 درجة مئوية، والأجواء ستكون ربيعية معتدلة في فترة النهار، كما أن هذه الانخفاضات ستشمل فترة الليل، ومن المتوقع أن تكون الصغرى على القاهرة الكبرى ما بين 15 و16 درجة». 


ولفتت، إلى أن هذا الأسبوع سيشهد أجواءً مائلة خلال فترات الليل على أغلب المناطق الموجودة في شمال البلاد، ومعتدلة الحرارة على المناطق الموجودة جنوب البلاد، بالإضافة إلى نشاط للرياح وسرعات الرياح ستكون بين 30 و40 كم في الساعة، ومعظم الكتل الهوائية شمالية قادمة من البحر المتوسط يعمل على المزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة والأجواء الربيعية، مع وجود فرص ضعيفة جدا لسقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية الشرقية مثل دمياط ورفح والعريش.
 

 

 

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