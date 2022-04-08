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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نسرين طافش: للبيت الدمشقي سحر خاص

صدى البلد

نشرت الفنانة نسرين طافش ، عدة صور  لها عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الإجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

 

وعلقت نسرين طافش: “للبيت الدمشقي سحر خاص وفي أروقته تختبٔئ أسرار وحكايات تعبق بالتاريخ والأصالة ”.

 

وتصدّرت نسرين طافش تريند جوجل بعد كشفها عن صور من مسلسلها السوري الجديد "جوقة عزيزة"، والذي تظهر فيه في شخصية راقصة ترتدي بدلة رقص، ويشاركها محمد أسامة صاحب أغنية "الغزالة رايقة".

وأثارت نسرين طافش، حالة من  الجدل الواسع بعد نشرها عددا من الصور عبر حسابها على “إنستجرام”، وهى ترتدى بدلة رقص، ودفعت متابعيها لطرح عدد من علامات الاستفهام بشأن مشاركة بطل أغنية “الغزالة رايقة” معها وما الذي يغنيه جديدا.

مسلسل "جوقة عزيزة" تأليف خلودون قتلان وإخراج تامر اسحق ويتناول قصة شعبية دراميًا مشوقة لا تخلو من المواقف الطريفة، ويشارك في بطولة العمل إلى جانب نسرين طافش كلاً من سلوم حداد، أيمن رضا، هبة نور، وسام حنا، عدنان أبو الشامات، على كريم، غنوة محمود، سليم صبرى، ايمان عبد العزيز، نورا رحال وعدد آخر من الفنانين.

انستجرام محمد أسامة نسرين طافش هبة نور تريند جوجل

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